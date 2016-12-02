فتح باب الترشح لانتخابات “فتح” مساء الجمعة

رام الله- الأناضول- أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إنه تقرر فتح باب الترشح لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، مساء الجمعة.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤتمر السابع للحركة المنعقد في رام الله، محمود أبو الهيجا، في اتصال هاتفي مع الأناضول، الجمعة، أنه “تقرر فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري، في الساعة السادسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي(16:00 تغ)”.

وأَضاف: “عقب انتهاء عملية الترشح للانتخابات، سيتم فتح باب الطعون مباشرة، وسيكون، غدا السبت، موعد التصويت وإجراء الانتخابات”.

وبين أبو الهيجا، أنه “تم تشكيل لجنة قانونية في قطاع غزة، للإشراف على عملية الترشح والانتخاب لنحو 53 عضوا من أعضاء المؤتمر، منعتهم إسرائيل من الوصول لمدينة رام الله، في الضفة الغربية (مكان انعقاد المؤتمر)”.

وأضاف: “سيمارس أبناء فتح الممنوعين من السفر حقهم بالترشح والانتخاب.. هذا حقهم”.

وفي وقت سابق، منعت السلطات الإسرائيلية 53 عضواً في المؤتمر من قطاع غزة، السفر لرام الله، من أصل 350 عضوا.

وبحسب مصادر مطلعة في “المؤتمر”، رفضت الكشف عن اسمها في حديث للأناضول: “يتنافس نحو 600 عضو على 80 مقعدا في المجلس الثوري (اللجنة التشريعية للحركة)، ونحو 100 عضو على 17 مقعدا في اللجنة المركزية (أعلى هيئة قيادية) لحركة فتح”.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، أعمال مؤتمر فتح، السابع في مقر الرئاسة الفلسطينية، في رام الله، ويستمر خمسة أيام، وحضر جلسة الافتتاح 60 وفداً عربياً ودولياً، وكافة الفصائل الفلسطينية بما فيها “حماس″ و”الجهاد الإسلامي”.

وجددت حركة “فتح”، ثقتها بمحمود عباس، البالغ من العمر 82 عامًا، بانتخابه قائدًا عامًا للحركة خلال الجلسة الأولى للمؤتمر.