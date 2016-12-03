الدفاع الروسية تنفي ادعاءات بريطانيا بمنع موسكو إيصال مساعدات إنسانية إلى سكان حلب

موسكو- د ب أ- نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ادعاءات الناطق بلسان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن موسكو “تمنع إيصال مساعدات إنسانية إلى سكان حلب”، طبقا لم ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء السبت.

ولفت المتحدث إيغور كوناشينكوف إلى أن بريطانيا لم تقدم شيئا لإغاثة سكان سورية الذين يعانون من ويلات الحرب.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قد نشرت بيانا للمتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يزعم أن روسيا “تمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان حلب المحاصرة برفض وقف إطلاق النار”.

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أن “بريطانيا لم تعط جراما من الدقيق أوحبة دواء ولم تخصص ولو بطانية واحدة لمساعدة المدنيين في سورية، مؤكدا أن لا شيء يمنع وصول المساعدات الإنسانية الحقيقية إلى سكان الجزء الشرقي من مدينة حلب”.

وطالب المتحدث العسكري الروسي الحكومة البريطانية بأن تكشف “أين تعثرت المساعدات الإنسانية البريطانية إن وجدت. أما إذا لم تكن موجودة فيجب ألا تمنع بريطانيا الآخرين من تقديم المساعدات الضرورية”.

وأضاف كوناشينكوف أنه يرى أن “العداء لروسيا يمنع الحكومة البريطانية من رؤية ما يجري في سورية عامة وفي مدينة حلب خاصة كما هو حقيقة”.