ضجة بعد وفاة مشرّد في شوارع مدينة الزرقاء الأردنية بسبب البرد

عمان ـ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بحادثة وفاة احد المشردين على قارعة الطريق بالقرب من المجمع القديم في مدينة الزرقاء شمال شرق العاصمة عمّان .

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل صوراً للمشرد متوفياً على قارعة الطريق، مشيرين إلى أنه كان يعيش في شوارع المدينة بلا مأوى ويحتمي من المطر تحت اغطية بلاستيكية، وينام على الارصفة يفترش الأرض ويلتحف السَّماء.

ووري الجمعة الثرى جثمان مشرد الزرقاء بواسطة احد اقاربه.

واشار تقرير مستشفى الزرقاء الحكومي الذي اخليت اليه جثة المتوفي ان سبب الوفاة الالتهاب الرئوي الحاد بسبب نقص العلاج وتعرضه للبرد القارس في الايام الماضية .