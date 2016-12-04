مقتل 14 مدنياً على الاقل في غارات على شمال غرب سوريا

بيروت- أ ف ب – قتل 14 مدنياً على الاقل الاحد، في غارات نفذتها طائرات حربية “يرجح انها روسية” على بلدة كفرنبل في ريف ادلب الجنوبي في شمال غرب سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

واكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، “مقتل 14 مدنياً على الاقل بينهم طفل وسيدتين جراء غارات عشوائية نفذتها طائرات حربية يرجح انها روسية على بلدة كفرنبل في ريف ادلب الجنوبي”.

واشار الى اصابة العشرات بجروح، مرجحاً “ارتفاع حصيلة القتلى لوجود جرحى في حالات خطرة”.

وقال احد شهود العيان حسام هزبر (25 عاماً)، ان الطائرات الحربية “استهدفت بست غارات منازل المدنيين وسوقاً شعبياً مكتظاً” ما تسبب بحصيلة القتلى والجرحى المرتفعة.

واعلنت روسيا ابرز حلفاء دمشق والتي تنفذ ضربات جوية مساندة لقوات النظام منذ اكثر من عام، بدء حملة واسعة النطاق في محافظتي ادلب وحمص (وسط) في 15 تشرين الثاني/نوفمبر تزامناً مع بدء الجيش السوري هجوماً على الاحياء الشرقية في مدينة حلب.

وتعد كفرنبل من اولى البلدات التي خرجت عن سيطرة قوات النظام في ادلب. وعرفت بعد اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري منتصف آذار/مارس 2011، بتظاهراتها الضخمة كما ينشط ابناؤها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم من اشد المعارضين للنظام السوري.

ويسيطر “جيش الفتح”، وهو تحالف فصائل اسلامية على رأسها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) على محافظة ادلب بشكل شبه كامل منذ صيف العام 2015.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ العام 2011 بمقتل تكثر من 300 الف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.