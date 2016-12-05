منظمة العفو الدولية: قوات الأمن في فيجي تستخدم التعذيب

سوفا- د ب أ- اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد نشر الاثنين، الشرطة والجيش في فيجي بالاستخدام المتواصل للتعذيب ضد المواطنين.

وقال التقرير، الذي نشر في العاصمة سوفا الاثنين “في ظل هيمنة الجيش… شهدت فيجي ثقافة متأصلة من التعذيب بين عناصر قوات الأمن التابعة لها”.

ويسرد التقرير تفاصيل لمسؤولين يرتدون الزي الرسمي تورطوا في اعمال ضرب واغتصاب وعنف جنسي وهجمات بكلاب الشرطة حتى القتل إلا أنهم “يفلتون من العقاب”.

وقبل 10 أعوام، في 5 كانون أول/ ديسمبر، استولى قائد الجيش في فيجي حينئذ فرانك باينيماراما على السلطة في رابع انقلاب في البلاد في غضون 20 عاما.

وبعد ثماني سنوات في السلطة، سمح بإجراء انتخابات عامة وحقق فوزا ساحقا في عام 2014.

وقالت منظمة العفو إن مواقف كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك باينيماراما، الذي أعرب عن تأييده لعناصر الجيش والشرطة المتهمين بسوء المعاملة في فيجي عززت “ثقافة الإفلات من العقاب”.

ولم تصدر حكومة فيجي أي تعليق على التقرير.

وقالت منظمة العفو إن الجيش “لا يزال يسيطر على مؤسسات رئيسية، بما في ذلك الشرطة، مع عسكرة النظام القضائي الذي يسمح بالتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة التي تمر دون عقاب”.