العثور على الملاكم الفرنسي السابق “دريدي” مقتولًا بالرصاص

الأناضول- كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، مساء الإثنين، أنه “تم العثور على الملاكم الفرنسي الجنسية ذي الأصول التونسية محمد دريدي مقتولًا بالرصاص في منزله بفرنسا”.

وأضافت الصحيفة، أن النيابة العامة في مدينة مونبلييه قالت إنه تم العثور صباح الإثنين على الملاكم الفرنسي السابق محمد دريدي مقتولًا في منزل بمنطقة إيرولت جنوبي فرنسا، وإنها فتحت تحقيقًا بجريمة قتل متعمد.

وأوضحت الصحيفة، أن نجل الملاكم دريدي عثر على جثة والده مقتولًا بالرصاص.

وسبق لدريدي أن فاز ببطولة العالم في “الكيك بوكسينج” أربع مرات، وتوقف عن ممارسة الملاكمة عام 2011 بعد أن خاض 77 مباراة، فاز فيها جميعها، 76 منها بالضربة القاضية.

وقال دريدي عبر حوار تليفزيوني قبل أيام إنه كان مجرمًا في بداية حياته، لكن ممارسة الملاكمة أنقذته، ليتجه بعدها إلى عالم الفن.