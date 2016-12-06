تفكيك خلية لتنظيم الدولة الاسلامية في عدن

عدن - أ ف ب – أعلنت السلطات الامنية في مدينة عدن اليمنية، انها القت القبض على خلية تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية مؤلفة من ثمانية اشخاص قاموا بحسب السلطات باغتيال ضباط في الجيش والشرطة.

وقالت شرطة عدن في بيان انها عثرت خلال توقيفها افراد الخلية في المدينة الاثنين، على مسدسات مزودة بكواتم للصوت وعلى اوراق ثبوتية ومراسلات بين هؤلاء الافراد وقيادات في تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.

واصبحت عدن وهي كبرى مدن الجنوب اليمني، منذ نحو عام بمثابة عاصمة مؤقتة للسلطات المدعومة من التحالف العربي والتي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي، مع سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء.

وفي حضرموت شرقاً، اعتقلت السلطات خمسة اشخاص خلال مداهمة احد المنازل وعثرت على اربعة اطنان من المواد المتفجرة كان يستعد الموقوفون “لاستخدامها في تنفيذ عمليات ارهابية”، بحسب بيان لقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

وعزز الجهاديون من تنظيمي القاعدة والدولة الاسلامية نفوذهم خصوصاً في جنوب البلاد مستفيدين من النزاع بين حكومة هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.