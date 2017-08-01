الفيلم الجزائري “في انتظار السنونوات” يحصد الجائزة الكبرى بمهرجان “وهران” للفيلم العربي

الجزائر- حسام الدين إسلام: حصد الفيلم الروائي الجزائري “في انتظار السنونوات” للمخرج كريم موساوي، الجائزة الكبرى (الوهر الذهبي)، بختام فعاليات مهرجان وهران للفيلم العربي غربي الجزائر.

المهرجان في طبعته العاشرة، اختتم فعالياته، مساء الإثنين، بحضور ألمع نجوم السينما الجزائرية والعربية.

كما فاز كريم موساوي، مخرج الفيلم المذكور، بجائزة أحسن إخراج، وفي كلمة تلاها نيابة عنه قال الممثل المشارك في العمل، حسان كشاش، “سعداء بهذا التتويج الذي ضم جائزتين، والمخرج كريم موساوي، مبدع شاب وطموح، يعمل جيدا في السينما”.

ونالت جائزة أحسن سيناريو، كل من صوفي بطرس ونادية عليوات كاتبتا الفيلم اللبناني “محبس″، في حين عادت جائزة الجمهور إلى الفيلم الجزائري-التونسي “أوغسطينوس إبن دموعها” للمخرج المصري، سمير سيف.

وكانت جائزة أحسن ممثل من نصيب الفنان السوري المعروف، أيمن زيدان عن دوره في فيلم “الأب” للمخرج، باسل الخطيب.

أمّا جائزة أحسن ممثلة فجاءت مناصفة بين الممثلتين دارين حمزة، وألكسندرا قهواجي” عن دورهما في الفيلم اللبناني “ورقة بيضاء” لهنري بارجيس.

وقدمت لجنة التحكيم في فئة الأفلام الطويلة ثلاث تنويهات (إشادات) مست إحداها أحسن صورة للمصور عادل أيوب في فيلم “البحث عن السلطة المفقودة” لمحمد بنسودة من المغرب.

كما طال تنويه أحسن ممثل وممثلة شابة كلا من هنية عمار، ومدي رمضاني عن دورهمها في فيلم “في انتظار السنونوات”، أمّا أحسن ممثل ثانوي فعاد إلى التونسية لطيفة قفصي عن دورها في فيلم “غدوة حي” للطفي عاشور.

ويتناول فيلم “في انتظار السنونوات” ثلاث قصص من المجتمع الجزائري اليوم، من خلال مرقي عقار يصطدم ماضيه بحاضره، والطبيب الطموح المطارد من ماضيه، وإمرأة في مقتبل العمر ممزقة بين خيار صوت العقل والمشاعر.

وفي فئة الأفلام القصيرة فاز مناصفة الفيلمان الجزائري “وعدتك” لمحمد يرقي والفلسطيني” 5 أولاد وعجلة” لسعيد زاغا بالجائزة الكبرى “الوهر الذهبي”.

في حين منحت لجنة التحيكم التي ترأسها الجزائري كريم طرايدية، جائزتها الخاصة للفيلم السوداني”نيركوك” لمخرجه محمد كوردوفان.

ونوهت اللجنة بعملين في هذه المسابقة هما “البنانوة” لناجي إسماعيل محمد من مصر، و”حبوب منع الحلم” للمغربي عصام دوخو.

وفي صنف الأفلام الوثائقية فاز الفيلم الفلسطيني “إصطياد الأشباح” لرائد أنضوني، بالجائزة الكبرى “الوهر الذهبي”، فيما تم التنويه بالوثائقيين الجزائريين”تحقيق في الجنة” لمرزاق علواش، و”شاهين ، السينما والجزائر” لسليم أغار، وفيلم “ميل يا غزيل” للبنانية إليان الراهب.

وشهدت مسابقة بانوراما الأفلام القصيرة تتويج الفيلم الجزائري “هيومن” لعصام تعشبت، أمّا مسابقة أفلام الموبايل المستحدثة في الطبعة العاشرة فعرفت فوز فيلم “كيف كان عيد ميلادك” للمخرج الشاب محمد زواش.

وشهد الحفل الختامي للطبعة العاشرة (25-31 يوليو/ تموز المنصرم) تكريم الفنان المصري عزت العلايلي والفنانة التونسية هيام يونس بدرع المهرجان، تقديرا لخدمتهما للسينما العربية.

كما تم الاحتفاء بفيلم “ابن باديس″ للمخرج السوري باسل الخطيب وفيلم “مولانا” للمخرج المصري مجدي أحمد علي.

يشار أنّ فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان عرفت عرض 31 فيلما من 12 دولة عربية تنافسوا على جائزة “الوهر الذهبي” في المسابقات الرسمية الثلاث المبرمجة ضمن هذه الدورة (الروائية: 11 فيلما)، (القصيرة: 10 أفلام)، (الوثائقية:10 أفلام).

واحتفت الدورة العاشرة بوجوه سينمائية جزائرية وعربية منها الممثلة المصرية الراحلة كريمة مختار، والسورية رغد، إلى جانب الفنانيين الجزائريين نادية طالبي وحسان بن زراري والمرحوم حسني الحسني المعروف بشخصية “بوبقرة” والكاتب الراحل مولد معمري من الجزائر.

ومهرجان “وهران للفيلم العربي” موعد سنوي تنظمه وزارة الثقافة الجزائرية بالتنسيق مع محافظة وهران، تأسس في العام 2007. (الأناضول)