ترامب يقول إن العمل العسكري ضد كوريا الشمالية ليس الخيار الأول

“القدس العربي”- (وكالات): قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن التحرك العسكري ضد كوريا الشمالية ليس الخيار الأول، مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات قوية وصريحة مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن القضية.

وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض “الرئيس شي يود أن يفعل شيئا. سنرى ما إذا كان سيستطيع فعل ذلك أم لا. لكننا لن نتسامح مع ما يحدث في كوريا الشمالية… أعتقد أن الرئيس شي يتفق معي مئة في المئة… أجرينا اتصالا هاتفيا صريحا وقويا للغاية”.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ذكرت أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أبلغ نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، أن الصين تركز على حل القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية من خلال المحادثات والوسائل السلمية.

وقالت شينخوا إن شي أبلغ ترامب أيضا أن الصين تولي أهمية لزيارة الرئيس الأمريكي للصين هذا العام.

ويبتعد ترامب بتصريحاته هذه عن التهديدات الشديدة اللهجة التي أطلقها حتى الآن ضد النظام في بيونغ يانغ.