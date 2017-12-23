هنية: واشنطن قد تقدم على قرارات جديدة بشأن القدس والقضية الفلسطينية

غزة: قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، السبت، إن حركته لديها معلومات بأن الإدارة الأمريكية قد تقدم على قرارات جديدة بشأن القدس والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر علمي نظمته “حماس″ في مدينة غزة، تحت مسمى مؤتمر القدس العلمي الحادي عشر بعنوان “الأبعاد الاستراتيجية لقضية القدس وآليات استنهاض الأمة للدفاع عنها”.

وقال هنية “لدينا معلومات من جهات معنية (لم يذكرها) أن الإدارة الإمريكية قد تقدم على الاعتراف بيهودية الدولة وضم المستوطنات للقدس، وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة لكل مسيرة التسوية وترتيب البيت الفلسطيني ورفع اليد عن المقاومة”.

وتابع “السلطة مطالبة بموقف واضح فيما يخص اتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال (إسرائيل)”.

وقال هنية “كل ما يقوم به الاحتلال في القدس باطل وزائل، و القدس عاصمة سياسية لدولة فلسطين وعاصمة دينية للمسلمين وعاصمة إنسانية لأحرار العالم”.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، ردًا على اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، القدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.