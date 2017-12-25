تكريم شيرين رضا وفريق عمل “فوتوكوبي” من قبل روتاري بالم هيلز

القاهرة.-“ القدس العربي”-فايزة هنداوي:

قام نادي روتاري بالم هيلز 6 أكتوبر في مصر بتكريم فريق عمل فيلم ” فوتوكوبي” والذي يعرض حاليا بدور السينما٬ بعد الإشادة التي حظى بها الفيلم نقديا وجماهيريا.

وألحق روتاري التكريم بندوة لمناقشة الفيلم، أدارتها الكاتبة والمذيعة حنان البهي، كما حضر من فريق عمل “فوتوكوبي” النجمة شيرين رضا والمنتج صفي الدين محمود والمؤلف هيثم دبور والمخرج تامر عشري.

ونافشت الندوة موضوع الفيلم الذي يتعرض بأحد جوانبه لنظرة المجتمع للمرأة التي تخوض قصة حب بعد أن تقدم بها العمر، وكشف مخرج الفيلم تامر عشري أنه بعد عرض أجزاء من الفيلم والتريللر الخاص به، شارك الحضور من رجال الأعمال وسيدات المجتمع أعضاء نادي روتاري في النقاش وتناوبوا بالأسئلة على فريق العمل حول المجازفة بتقديم قصة رومانسية تجمع بين شخصين تقدم بهما العمر وأثنوا على أداء شيرين رضا ومحمود حميدة كما أبدوا دعمهم الكامل للفيلم وفكرته وأعلنوا عن حجز قاعة كاملة بأحد دور السينما تخصص لأعضاء الروتاري من أجل مشاهدة عرض الفيلم.

فيلم “فوتوكوبي” من بطولة النجم محمود حميدة، شيرين رضا، بيومي فؤاد، وعلي الطيب، وفرح يوسف، وأحمد داش، ومن إنتاج شركة “رد ستار”، وتدور أحداث “فوتوكوبي” حول محمود، فى أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير المستندات فى حي العباسية، يرى أن مهنته والعالم الذي يعيش فيه يتلاشى تدريجيا حتى إنه لا يستطيع التكيف مع التغيرات من حوله أو جيرانه، وفى أحد الأيام يجد موضوعا عن الديناصورات ليبدأ رحلة من الشغف والبحث عن أسباب انقراضها، ويدفعه هوسه بالديناصورات لإعادة اكتشاف المعنى الحقيقي للحياة والحب والصداقة والأبوة .