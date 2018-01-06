“قوة السيف الأجرب”..كتيبة بن سلمان التي تعتقل الأمراء ـ (صور وفيديو)  

“القدس العربي”:

كشف موقع سعودي، يعتقد أنه مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويُسمح له بنشر أخبار حساسة عن المملكة بصياغة في صالح “مبس″ كما يسمى اختصاراً، معلومات قال إنها جديدة عن “قوة السيف الأجرب”، إحدى كتائب الحرس الملكي، التي برز اسمها اليوم، عقب القبض على 11 أميراً الذين خالفوا التعليمات بالتجمهر أمام قصر الحكم في الرياض مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، وقد صدر أمر بالقبض عليهم بعد رفضهم مغادرة القصر، وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.

قوامها 5 آلاف وتضم “ضفادع بشرية” و”صاعقة” و قناصة

وبحسب موقع “سبق” فإن “قوة السيف الأجرب”، ترتبط بشكل مباشر بولي العهد، وتم استحداثها فور تولي الملك سلمان بن عبد العزيز لمقاليد الحكم، ويزيد عدد أفرادها على 5 آلاف عسكري من مختلف الرتب العسكرية.

و أشار إلى أن جميع منسوبي القوة تلقوا دورات عسكرية متقدمة، منها دورات الضفادع البشرية، الصاعقة، المظلات، مكافحة الشغب، قناصة ومتفجرات”.

وقد نشر الموقع صورة لبعض عناصر الكتيبة وفيدوهين عنها.

وذكر الموقع أن تسمية الحرس الملكي لإحدى كتائبه الخاصة بـ”كتيبة السيف الأجرب”، تعود إلى اسم سيف مؤسِّس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود، الذي يلقب سيفه بـ”الأجرب”، الذي كان قد اهدي الى أمير البحرين، آنذاك وتم تناقله إلى أن وصل إلى الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة عم ملك البحرين، قبل أن يهديه ملك البحرين لملك السعودية الراحل عبدالله بن عبد العزيز عام 2010، ثم انتقلت ملكيته إلى الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز.