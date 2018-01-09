أردوغان يعلن توسيع “درع الفرات” لتشمل عفرين ومنبج

اسطنبول: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، توسيع عملية “درع الفرات”، التي أطلقتها بلاده في شمال سوريا في آب/أغسطس من عام 2016، لتشمل بلدتي منبج وعفرين التي يسيطر عليهما المسلحون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة.

وقال أردوغان أمام الكتلة البرلمانية لحزبه “العدالة والتنمية” الحاكم :”سنستكمل هذه العملية بمواصلة الخطوة التي بدأناها بعملية درع الفرات في عفرين ومنبج لتأمين كافة الحدود”.

كانت تركيا أطلقت العملية للتعامل مع خطر تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) على الحدود مع سوريا، ولمواجهة وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تسيطر حالياً على عفرين.

أما منبج فتسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكون فيها.

وتتهم تركيا الوحدات الكردية وقسد بأنها الذراع السورية لمنظمة “حزب العمال الكردستاني” التي تصنفها تركيا على أنها منظمة انفصالية إرهابية.

وقال أردوغان اليوم :”لقد حان الوقت لتدمير مشروع المنظمة الانفصالية لإقامة ممر إرهابي في سوريا”. (د ب أ)