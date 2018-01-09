أردوغان يعلن توسيع “درع الفرات” لتشمل عفرين ومنبج
اسطنبول: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، توسيع عملية “درع الفرات”، التي أطلقتها بلاده في شمال سوريا في آب/أغسطس من عام 2016، لتشمل بلدتي منبج وعفرين التي يسيطر عليهما المسلحون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة.
وقال أردوغان أمام الكتلة البرلمانية لحزبه “العدالة والتنمية” الحاكم :”سنستكمل هذه العملية بمواصلة الخطوة التي بدأناها بعملية درع الفرات في عفرين ومنبج لتأمين كافة الحدود”.
كانت تركيا أطلقت العملية للتعامل مع خطر تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) على الحدود مع سوريا، ولمواجهة وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تسيطر حالياً على عفرين.
أما منبج فتسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكون فيها.
وتتهم تركيا الوحدات الكردية وقسد بأنها الذراع السورية لمنظمة “حزب العمال الكردستاني” التي تصنفها تركيا على أنها منظمة انفصالية إرهابية.
وقال أردوغان اليوم :”لقد حان الوقت لتدمير مشروع المنظمة الانفصالية لإقامة ممر إرهابي في سوريا”. (د ب أ)
بعدما تخلى أردوغان عن الثوار السوريين وتركهم لمصيرهم؛ لا بل راح ينسق مع من كان وراء دمار وهزيمة الثوار (إيران وروسيا) ها هو أردوغان يعيش الكابوس الكردي. فهل ستكون هزبمة أردوغان لسبب من الأسباب بسبب الأكراد.
صدقني دخولك لمدينة عفرين ليست نزهة وستكون في موقف لا يفيد الندم ابدا بعدها… لانك لا تعرف ماذا تعني الدفاع للموت عن عفرين الا عندما تعرف ماذا تعني الدفاع للموت عن كوباني الذي راهنت عليه آنذاك أمام عدسات التلفزيون والصحافة ودباباتك كانت متراصفة تراقب عن كثب كيف يحرق الدواعش هذه المدينة الم تقل بأن احتلال كوباني على يدهم مسألة وقت ليس الا ولا داعي لأحد أن يهتم بها فهل عرفت ماذا حصل للدواعش في كوباني الم ترى بنفسك اشلائهم وحطام أسلحتهم المتناثرة في كل إحياء هذه المدينة الباسلة فهل تحاول ان تجرب حظك في كوباني الثانية عفرين ….وسترون أمام اعين العالم ماذا يحدث لجيشك …..وغدا لناظره قريب