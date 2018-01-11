اتهامات بالقتل والسرقة والمتاجرة بقضية وفاة الفنانة سعاد حسني -(فيديوهات)

لندن-”القدس العربي”:

اتهمت شقيقة الفنانة سعاد حسني صديقة الأخيرة نادية يسري بقتل شقيقتها في العام 2001 وأنها نفذت جريمة القتل بناء على تكليف من جهاز سري.

وأعاد برنامج “العاشرة مساء إلى الواجهة قضية وفاة الفنانة سعاد حسني بعد أكثر من 17 عاماً على وفاتها الغامضة في العاصمة البريطانية لندن، عبر أستضافة الإعلامي وائل الابراشي كل من “جانجاه “شقيقة سعاد حسني وصديقة الأخيرة ” نادية يسري” غير أن هذه المواجهة جرت وسط مشادات كلامية وقعت بين الاثنتين على خلفية الاتهامات المتبادلة.

ومن جهتها اتهمت نادية يسري شقيقة سعاد حسني بالمتاجرة بدم أختها، وكشف أسرارها من خلال كتاب كانت قد أصدرته.

اتهامات جانجاه لنادية يسري شملت سرقة مصوغات وأموال الفنانة سعاد حسني بعد وفاتها.

شاهد كيف جرت المشادة على خلفية الاتهامات المتبادلة.