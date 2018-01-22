الرئيس عباس يدعو دول الإتحاد الأوروبي إلى الاعتراف “سريعاً” بفلسطين كدولة مستقلة

بروكسل: دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى الاعتراف “سريعاً” بفلسطين كدولة مستقلة معتبراً ان ذلك لا يتناقض مع استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل.

وقال عباس الذي يزور بروكسل سعياً للحصول على دعم الاوروبيين بعد اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل “إن أوروبا شريك حقيقي للسلام في المنطقة، ونطالبها

بالاعتراف بدولة فلسطين سريعاً”، حسب وكالة الانباء الفرنسية.

بينما أكدت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للرئيس الفلسطيني خلال اجتماع في بروكسل الاثنين أن الاتحاد يدعم تطلعه لأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية، حسب وكالة رويترز للأنباء.

في المقابل جدد عباس دعوته لأن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وحث دول الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بدولة فلسطين فوراً قائلاً إن ذلك لن يعرقل المفاوضات مع إسرائيل بشأن السلام في المنطقة.

ودعت موجيريني، فيما بدا أنه إشارة خفية لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، الضالعين في العملية للحديث والتصرف “بحكمة” وإحساس بالمسؤولية.

ولم يشر عباس إلى قرار ترامب ولا إلى التصريحات التي أدلى بها نائبه مايك بنس بشأن الأمر الاثنين في القدس.

ومن جهته أكد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين التزامهم بحل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك في تصريحات أدلوا بها لدى وصولهم للمشاركة في اجتماع في بروكسل.

ومن المتوقع أن يناقش الوزراء الشراكة مع أفريقيا ودول الكاريبي ودول منطقة الباسفيك إضافة إلى الوضع في ليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط. وسيتبع الاجتماع مأدبة غداء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتتزامن زيارة عباس إلى بروكسل اليوم مع اجتماع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وقال إنه سينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وهو ما أغضب الفلسطينيين الذين يطالبون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. كما أغضب قرار ترامب الدول العربية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لدى وصوله إلى مقر عقد الاجتماع إنه من المتوقع أن يناقش مع نظرائه الأوروبيين اتفاقا جديدا مع الفلسطينيين فيما يتعلق بالشؤون السياسية والتجارة الحرة والمساعدات مشيرا إلى احتمال إبرام معاهدة بين الاتحاد الأوروبي والفلسطينيين تغطي شؤون التجارة والمساعدات وتدعم توثيق العلاقات السياسية والثقافية بين الجانبين.(وكالات).