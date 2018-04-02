تركيا تأمر باعتقال غولن في قضية مقتل السفير الروسي

أنقرة: قالت صحيفة خبر ترك الاثنين إن تركيا أمرت بإلقاء القبض على رجل الدين فتح الله غولن، وسبعة آخرين فيما يتصل باغتيال السفير الروسي في أنقرة عام 2016.

وقتل شرطي خارج نوبة عمله السفير أندريه كارلوف وهو يتحدث في افتتاح معرض بأنقرة في ديسمبر/كانون الأول 2016. وكبّر الشرطي وهو يطلق النار وقال “لا تنسوا حلب” في إشارة على ما يبدو إلى الدور الروسي في سوريا. وقتلت الشرطة التركية المهاجم بالرصاص في موقع الهجوم.

ويصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين سيلتقي خلالها نظيريه التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني. وترعى الدول الثلاث محادثات السلام السورية في استانة.

وقال إردوغان إن حركة غولن تقف وراء الاغتيال وهو اتهام ينفيه رجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة. كما يتهم إردوغان شبكة كولن بتدبير محاولة انقلاب في يوليو تموز 2016.

ويعيش غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999 وينفي أي دور في الانقلاب ويدينه.

وقالت خبر ترك إن السلطات أمرت باعتقال الثمانية لأن اغتيال السفير تم بناء على أوامر منهم.

وذكرت صحيفة حريت أن السلطات ألقت القبض حتى الآن على سبعة آخرين بينهم ثلاثة من رجال الشرطة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب المدعي العام في أنقرة. (رويترز)