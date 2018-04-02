ولي العهد السعودي: الإسرائيليون لديهم حق العيش بسلام على أرضهم
الرياض: قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن للإسرائيليين الحق في العيش بسلام على أرضهم، وذلك في مقابلة نشرتها، اليوم الإثنين، مجلة (ذا أتلانتيك) الأمريكية، فيما يمثل إشارة علنية أخرى على أن الروابط بين الرياض وتل أبيب تزاد قربا فيما يبدو.
ونقلت المجلة عن بن سلمان رده على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن للشعب اليهودي حقا في دولة ووطن ولو في جزء من أرض أسلافه، إذ قال “أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لديهم الحق في أن يكون لهم أرض خاصة بهم. لكن علينا التوصل إلى اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية”.
ولا تعترف السعودية بإسرائيل. وتصر منذ سنوات على أن تطبيع العلاقات مشروط بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب عام 1967، ومنها الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقال بن سلمان “لدينا مخاوف دينية بشأن مصير المسجد الأقصى في القدس وبشأن حقوق الشعب الفلسطيني. هذا ما لدينا. ليس لدينا أي اعتراض على أي شعب آخر”.
وغذت زيادة التوتر بين طهران والرياض التكهنات من أن المصالح المشتركة ربما تدفع السعودية وإسرائيل للعمل معا ضد ما تعتبرانه تهديدا إيرانيا مشتركا.
وقال بن سلمان “نشترك في كثير من المصالح مع إسرائيل وإذا تحقق السلام، سيكون هناك كثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي”.
وفتحت السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى لرحلة تجارية إلى إسرائيل، الشهر الماضي، وهو ما أشاد به مسؤول إسرائيلي ووصفه بأنه تطور تاريخي بعد أعوام من الجهود.
وكان عضو في الحكومة الإسرائيلية كشف في نوفمبر/ تشرين الثاني عن اتصالات سرية مع السعودية، في اعتراف نادر بتعاملات سرية تسري بشأنها شائعات منذ فترة طويلة لكن الرياض لا تزال تنفيها.
ونددت السعودية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل العام الماضي، لكن مسؤولين عربا أبلغوا رويترز في ذلك الحين أن الرياض تتفق على ما يبدو مع استراتيجية أمريكية أوسع بشأن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين لا تزال في مراحل الإعداد الأولية.
إيران
ولدى الحديث عن إيران، قسم ولي العهد السعودي منطقة الشرق الأوسط إلى معسكرين متحاربين، “مثلث الشر”، وأشار إلى أنه يضم إيران وجماعة “الإخوان المسلمين”، والمتطرفين مثل تنظيمي “الدولة” و”القاعدة” الإرهابيين. وأوضح أن القسم الآخر هو الدول المعتدلة، التي تضم إلى جانب بلاده “الإمارات ومصر وعمان والأردن والبحرين وعمان والكويت واليمن”.
وشبه بن سلمان مجددًا، المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، بأنه “هتلر”. ومضى قائلًا “أعتقد أن خامنئي يجعل هتلر يبدو جيدًا، فلم يفعل هتلر ما يحاول المرشد الإيراني القيام به. حاول هتلر التغلب على أوروبا.. بينما يحاول خامنئي غزو العالم”.
وتتهم السعودية إيران بـ”امتلاك مشروع توسعي في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية”، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حسن الجوار.
الأزمة مع قطر
وفيما يتعلق بالأزمة الخليجية، جدد بن سلمان اتهامه للدوحة بـ”دعم تمويل الإرهاب”.
ولدى سؤاله حول ما إذا كان يعتقد بعودة العلاقات والصداقة مرة أخرى مع قطر، أجاب “يجب أن يحدث، يومًا ما. نأمل أن يتعلموا بسرعة. هذا يعتمد عليهم”.
وتشهد المنطقة أزمة خليجية بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها الدول الثلاث الأولى حصارا بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.
(وكالات)
طبعا ولهم الحق في العودة الى يثرب. يالله الى اين وصلنا ووصل حالنا مغتصب صار عندو حق في العيش على ارض اغتصبها عيش تسمع مع ال سلول واين المؤسسة الدينية السلفية من هذا ام هو الانبطاح
في ايامك التي لا بارك الله فيها صارت فلسطين هي ارض اليهود و التي يجب ان يعيشوا فيها بسلام. و ماذا عن الفلسطينيين اصحاب الارض. لا تكن يهوديا اكثر من نتانياهو. حذاري من عاقبتك التي اتخيل كيف ستكون. سلطانك ذاهب الى الزوال و انت السبب. الله يمهل و لا يهمل.
حسبنا الله و نعم الوكيل فيك ايها المراهق
لا حول و لا قوة الا بالله
اذا لم تكن تستطيع قول الحق فلا تصطف مع الباطل
أقل ما يمكن ان يقوله اي سياسي عربي بخصوص فلسطين انه غير مخول ان يتكلم نيابة عن الفلسطينيين.
و اذا كان الامريكان يعتقدون بحق اليهود في وطن و دولة فليأخذوهم عندهم فمساحة الولايات المتحدة الامريكية تعادل مساحة العالم العربي كله. او يمكنهم الذهاب الى جمهورية اليهود في الاتحاد الروسي.
يعني بهذا المنطق المختل اليهود يحق لهم كذلك العيش بسلام على ارض اسلافهم في المدينه؟
رجعهم وستضمن البقاء في الحكم وستصبح شخصية العام والقرن صورك على اغلفة كل مجلات الغرب!!
ان ولي عهد السعوديه ايامه معدودات صدقوا قولي هذا والله نعمه الوكيل.
يا حنون أنت.
هذا الشاب مراهق سياسيا لا يستحق الرد واحتراما للشعب السعودي لن نعلق اكثر.
اللعب على المكشوف أمر جيد للجميع إذ لطالما تامر الحكام على الأمه من أجل عروشهم. اقرؤا مذكرات ساسة الغرب في لقاءتهم مع نظرائهم العرب : فوق الطاوله ضريبه اعلاميه الشعوب وتحت الطاوله للتنفيذ. المؤامره بالدين والعرض ومقدرات البلاد سوف تؤدي إلى أن نشهد قريبا زوال العائله المالكه السعوديه على يد هذا الأمير المقامر.
خذهم إلى نجد و أسكنهم في الرياض.
لا اعتقد انة يفهم ما كٌتِبَ لة ليحفظة و من ثم يقولة عقب كل سوآل وُجة لة…
أتفعل كل هذا من أجل كرسي مصيره الزوال !؟
و حسبنا الله ونعم الوكيل !
أكتب على صفحات التاريخ تاريخا من الذل و الهوان، مثل من سبقك من أسلافك و أعلم يا أمير أننا لن نفرط في القضية الفلسطينية و لا الشعب الفلسطيني لأن فلسطين قضية في دمنا تجري في عروقنا عروق العز و الفخر و الكرامة، و أعلم و أ سيادك أن المرابطين في أرض الجهاد أرض فلسطين الحبيبة لا ينتظرون منك إ لا غلق فمك
ليس مستغربا ولا بغريب أن يصدر هذا الكلام عن ابن سلمان ! ولكن ألا يعلم ابن سلمان أنه ودون ان يدري ، يقول إن لليهود حق في المدينة المنورة وغيرها! لا نستبعد أن يعيد ابن سلمان اليهود إلى المدينة بعدما اجلاهم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عنها لخيانتهم وغدرهم ونكثهم العهود.
ما الفرق بين ترامب الذي أعطاهم القدس عاصمة وبين ابن سلمان الذي يعطيهم فلسطين وطنا!
ألا يعلم ابن سلمان أن حيفا ويافا واللد والرملة … مدن عربية مثلما الرياض والمدينة وتبوك والهفوف مدن عربية!
اطمئن يا ابن سلمان ، انك لا تستطيع كما لا يستطيع غيرك على تغيير الجغرافيا والتاريخ .
ياراجل هذة دول مصطنعة اصلا ومحميات أمريكية بريطانية تحت حكم أسري بغيض كل همهم يحموا ويحافظوا عل عروشهم مهما كان الثمن ولا تنتظر منهم خيرا ليس عندهم أي ذرة كرامة ويستخدمون المال لقضاء اغراضهم ومبدءهم يا معايا أو انت عدوي وورم خبيث خبيث جدا في جسد الأمة العربية
يقولون ان أرضهم من الفرات الى النيل
وهل هي ارض ابيه اوجده حتى يقول عنها “ارضهم” ان هذا الفتى الغر الذي لا يفقه شيئا لا في السياسة ولا في التاريخ او الجغرافيا يقول عن فلسطين مسرى النبي واولى القبلتين وثالث الحرمين “ارضهم ” ومن ملكك ارض المسلمين حتى تبيعها انت وابوك
ان الرد الامثل على هذا الغلام واسيادة نتنياهو وترامب والغلام الاخر كوشنير هو رد الصمود والشهادة والدماء الطاهرة التى تسيل على حدود غزة مع الاراضي المحتلة عام 48 تلك الدماء التى ما فتئت تثبت للعالم اجمع ان جذور الفلسطنيين راسخة في ارضهم كجذور زيتونهم ضاربة في عمق الارض والتاريخ والجغرافيا كلها من نهرها الى بحرها ومن جليلها الى نقبها مرورا بمسرى نبينا الكريم .
“لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك”، قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: “ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس″
ان الفلسطنيين لعدوهم وحلفاء عدوهم قاهرين باذن الله وما يصبهم اليوم من اذى يحسبونه عند الله وان شاء الله يتقبل رباطهم وجهادهم .
اما بن سلمان فله هيئة ترفيهه فهو بحاجة الى ترفيه هو وكوشنير وترامب من الضغط النفسي والعصبي الذي يسببه لهم صمود الفلسطنيين فالفلسطنيون صنف من الناس احرار اعزاء لم يتعود او يتربى هذا الغلام على مثل صفاتهم في قصر ابية او عند سيده ترامب .
ها هو الامير ابو سروالين يعلن تضامنه الكامل مع اسرائيل و يقدم الولاء و الطاعة لولاة الأمر في تل أبيب ظنا منه ان ذلك سيحميه من قانون جاستا في أمريكا
و انا و مليار و نصف المليار مسلم لما الحق في الدعاء عليك و علي ال سعود و كل من يقف في صفهم. اللهم اقلب حكم ال سعود و زلزل تحت اقدامهم و شتتهم .
عن اي ارض تتكلم عن لعلها ارض نجد
لاتلوموه فهو كسير الجناح ولايملك من القوة شىء حتى النفط لم يعد سلاحا يهددون به العالم بعد ان اصبح سعره بفرنكات ويخاف من طهران ان يزيحوه من كرسي الحكم ولهذا يتعلق بقشة الصهاينة المصيبة انهم لم يتعلموا من درس العراق وسورية واليمن ولبنان فهم من سلم العراق لإيران بعد ان مولوا الغزو الصليبي لهذا البلد العربي وهم من سلموا اليمن الحوثيين بعد ان تآمروا على ثورته خوفا من اخوان اليمن اما سورية فلا حاجة للحديث عن تأمرهم على الثورة السورية خوفا من وصول الربيع العربي الى عقر دارهم اما لبنان فقد اصبح بيد حزب حسن الدجال حليف ايران اما مصر اللتي تآمروا على ثورتها فقد أصبحت صهيونية اكثر من الصهاينة
الارض كانت مسجلة باسم ابوك و تبرعت بها
…..اي ارض للمحتل أيها المعتوه…اذن بأمكان بريطانيا أن تعود للحجاز ويمدد عساكرها أرجلهم فيها…وبأمكان فرنسا أن تعود الى مستعمراتها السابقة ويعيش فرنسيوها وعسكريوها بسلام وأمان….أي أرض للمحتلين أيها البليد قلبا وقالبا..من حق يهود خيبر العودة الى يثرب أوالمدينة المنورة وماجاورها فهي أرض لليهود أبا عن جد….
أيها القبيح(بن سلمان) ..وهل اسرائيل من محور أو >ول الشر على غرار ايران والاسلاميين دون استثناء اللهم المطبلين لكم…أم أنها من محور الآدميين الملائكة الأطهار الأخيار الأشراف…
كلام أو حديث هذا (يؤشــــر الى بدء اعتبار الجهاد والمقاومة الفلسطينــــية)أعمال ارهابية .يجب ابادة أصحابها وتطهير الارض منهم وسحقهم….
لم يعد مايثير الريبة من أن السعودية في شهر عسل مع الكيان الغاصب ,وماهو آت سيكون أعظم , وسيأتي الدور على الحكام العرب الآخرين ليدخلوا النادي , ومنهم الجزائر , نحن كشعوب عربية لانريد إقامة علاقة مع كيان يغتصب أرضنا ولكن الحكام لن يفرطوا في الكرسي الذي من أجله سيقيمون علاقات مع العدو
كان الاجدر بهذا الجاهل الاحمق ان يقول ان للفلسطينيين الحق بالعيش في ارضهم التارخية … ارض الاسراء والمعراج والتي واضح ان هذا الجاهل المتطفل لا يعلم عنها شيئا
إنظروا إلى التوقيت!!!!! بينما الصهاينة يرتكبون مجازر في غزة إنبرى هذا ليدلي بهكذا تصريحات ويلومون إيران!!!!!!
الحق مو عليك على الشعوب النائمة
اين دعاة طاعة ولاة الامور.لم نسمع لهم همسا .
اللوم على الشعوب وليس على الحكام كم منظمات ارهابية في سوريا العشرات اليسوا هولاء من يحقق حلم اسرائيل من الفرات الى النيل لا يقتلون الا عرب ولا يدمرون الا مدن عربية فلسطين محتلة 60 سنة هل شفتم ارهابي واحد نادي بتحرير فلسطين خلال 60 عام ولا واحد مستعد هذا الارهابي يقتل اي عربي ويدمر مدنه والصهاينة ياشر لهم بالسلام والتحية الخلل في هذه الشعوب التي انتجت الارهابيون التي تحولت الى جنود للصهاينة لقتل العرب حتى يبقوا الصهاينة يعيشون بسلام ولو هذا الدمار والقتل في سوريا على ايدي الارهابين كان فلسطين كان تحررت فلسطين ولا تحتاجون اي مساعدة او اي تصريح من اي حاكم عربي بخصوص فلسطين .انظروا الى الافغانين حرروا بلادهم من الامريكان وهم معدمون من السلاح والماكل واسرائيل عايشة بين الارهابيون كالعروسة مدللة .
قبيح هذا ي