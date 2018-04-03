استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة -( صورة وفيديو)

غزة: استشهد فلسطيني الثلاثاء برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات عند حدود قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في القطاع.

وقالت الوزارة الصحة “ان المواطن احمد عمر عرفة (25 عاما) استشهد في مواجهات مع الاحتلال شرق مخيم البريج” في قطاع غزة. وبذلك، يصل عدد الشهداء الفلسطينيين الى 18 منذ مسيرة العودة التي حصلت الجمعة وتخللتها مواجهات عنيفة,

وبذلك، يصل عدد الشهداء الفلسطينيين الى 18 منذ مسيرة العودة التي حصلت الجمعة وتخللتها مواجهات عنيفة جرح فيها ايضا أكثر من 1500 فلسطيني بينهم أكثر من 800 بالرصاص الحي الاسرائيلي، بحسب وزارة الصحة.

وأشار استشهاد الشاب اليوم رغم تراجع حدة المواجهات في المنطقة الحدودية داخل قطاع غزة، لكن التوتر لا يزال قائماً مع استمرار الاعتصامات والدعوة الى مزيد من المسيرات والتجمعات.

وتواصلت المواجهات قريب السياج الحدودي حيث احتشد عشرات الشبان على بعد عشرات الامتار من السياج في مناطق عدة على طول الحدود الفاصلة بين قطاع غزة واسرائيل.

وتوافد عشرات آلاف الفلسطينيين الجمعة الى المنطقة الحدودية في إطار حركة الاحتجاج التي من المقرر ان تستمر ستة اسابيع للمطالبة بتفعيل حق العودة للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الاسرائيلي عن القطاع.

وطرحت منظمات حقوقية أسئلة حول استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الرصاص الحي، فيما اتهم الفلسطينيون الجنود الاسرائيليين بإطلاق النار على متظاهرين مدنيين لا يشكلون خطرا داهما.

الا ان جيش الاحتلال الاسرائيلي أكد ان الجنود اضطروا الى اطلاق النار على متظاهرين كانوا يلقون الحجارة وقنابل مولوتوف واطارات مشتعلة باتجاه الجنود، مضيفا ان بعضهم حاول تحطيم السياج واختراق الحدود ودخول الاراضي الاسرائيلية.

وتفرض إسرائيل منذ أكثر من عقد حصارا محكما جوا وبحرا وبرا على القطاع الفقير والضيق والذي يسكنه نحو مليوني فلسطيني. وتغلق السلطات المصرية معبر رفح منذ سنوات وتفتحه في فترات متباعدة للحالات الانسانية..(وكالات).