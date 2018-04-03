أردوغان: شراء منظومة إس “400″ الروسية قرار تركي محض 

أنقرة: قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن قرار شراء منظومة صواريخ “إس 400″ الروسية هو قرار تركي محض.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقب اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان، أن النهج الإيجابي لروسيا تجاه طلب بلاده لشراء المنظومة، هو ما أدى إلى الاتفاق على شرائها. وأوضح أن اتفاق الجانبين بشأن المنظومة تم بالفعل، وبدأت مرحلة التصنيع.

وأشار إلى أن “تقديم موسكو موعد تسليم المنظومة يدل على ثقتها بنا في هذه النقطة”. وتابع قائلا “هناك إمكانية لأن تقيم تركيا اتفاقيات تعاون أخرى مع روسيا في مجال الصناعات الدفاعية”.

ولفت الرئيس التركي أن الجانبين شهدا عدة محاولات لتسميم علاقاتهما من قبل أطراف لم يسمها، وقال “لكن ولله الحمد تجاوزنا هذه الاختبارات الصعبة، وعلاقاتنا قوية وازدادت صلابة”.

ووقعت أنقرة، نهاية العام الماضي، اتفاقية مع موسكو لشراء منظومة “إس – 400″ الدفاعية الصاروخية، المضادة لطائرات الإنذار المبكر، وطائرات التشويش، وطائرات الاستطلاع، والصواريخ البالستية متوسطة المدى.

من جهة أخرى، أشار أردوغان أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع 32 في المئة، متخطيًا بذلك 22 مليار دولار أمريكي.

ولفت إلى أن البلدين يهدفان للارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار.

وأوضح أن عدد السياح الروس الذين زاروا تركيا العام الماضي بلغ 4.7 ملايين سائح، ويُتوقع أن يصل عددهم العام المقبل 6 ملايين.