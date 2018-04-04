الحوثيون يقولون إنهم أطلقوا صاروخا على خزانات تابعة لأرامكو السعودية

قالت وكالة سبأ للأنباء والتي تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية إن الحوثيين أطلقوا، اليوم الأربعاء، صاروخا على صهاريج تخزين تابعة لشركة أرامكو السعودية بمنطقة جازان بجنوب غرب السعودية.

وقبل دقائق من إذاعة هذا الخبر، ذكرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن الدفاعات الجوية السعودية أسقطت صاروخا في الأجواء فوق جازان.

ويعد هذا الصاروخ العاشر الذي تعلن السعودية اعتراضه وتدميره في سماء المملكة خلال 10 أيام، والصاروخ الباليستي الحادي عشر الذي يطلقه الحوثيون تجاه المملكة خلال الفترة نفسها.

وكان قيادي حوثي هدد، الجمعة، بمواصلة قصف المنشآت السعودية الحيوية وعلى رأسها شركة “أرامكو” النفطية. وقال محمد علي الحوثي، رئيس “اللجنة الثورية العليا” في الجماعة، إن استهداف المنشآت السعودية الحيوية، بما فيها الشركة النفطية العملاقة، “سيستمر”.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الإثنين الماضي، سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه ظهران الجنوب (جنوب المملكة)، داخل الأراضي اليمنية على مسافة (1.75) كلم من الحدود الجنوبية للمملكة.

وسبق أن اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، 9 صواريخ باليستية حوثية في سماء المملكة، حيث تم اعتراض صاروخ استهدف منطقة ‎نجران في 31 مارس/ آذار الماضي، وذلك بعد يومين من اعتراض صاروخ في 29 من الشهر ذاته، على جازان، واعتراض 7 صواريخ، يوم 25 مارس، استهدفت 4 مدن سعودية، بينها الرياض.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

(الأناضول)