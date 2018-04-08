إصابة فلسطيني أثناء محاولته طعن إسرائيلي بواسطة مفك- (صور)

القدس المحتلة: قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إن فلسطينيا حاول طعن إسرائيلي باستخدام مفك قرب محطة بنزين في الضفة الغربية المحتلة الاحد، الا أن أحد المستوطنين المارة أطلق عليه النار قبل أن ينفذ هجومه.

ووقع الحادث عند منطقة ميشور ادوميم الصناعية المرتبطة بمستوطنة معاليه ادوميم المجاورة شرق مدينة القدس، بحسب بيان الشرطة.

واضاف البيان أن “شخصا كان يمر بسيارته ولاحظ الارهابي واطلق عليه النار”.

ونقل الفلسطيني إلى المستشفى في حالة حرجة، بحسب مصدر طبي.

وتزايد التوتر على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة منذ بداية الاحتجاجات هناك في 30 اذار/ مارس واطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلية النار على الفلسطينيين واستشهد 30 منهم، بينما لم يقتل أي إسرائيلي.

واندلعت مواجهات على نطاق ضيق في الضفة الغربية. (أ ف ب)