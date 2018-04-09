دي ميستورا يدعو مجلس الأمن لوضع آلية تحقيق في الهجوم الكيميائي على دوما 

نيويورك (الأمم المتحدة): حث المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الإثنين، مجلس الأمن الدولي على إنشاء آلية تحقيق بشأن الهجوم الكيميائي على دوما السورية. ودعا كلا من روسيا والنظام السوري إلى ضمان حماية المدنيين في بلدة دوما وجميع المدن والبلدات السورية.

جاء ذلك في الإفادة التي قدمها دي ميستورا، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة المنعقدة اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال دي ميستورا إنه تلقى تقارير تحدثت عن القلق الكبير الذي ينتاب سكان حمص وإدلب ودرعا وقلمون، من أنهم قد يواجهون قريبا مصير المدنيين في الغوطة الشرقية.

وأضاف “التقارير أفادت بتصعيد كبير للعنف والقتل والقصف الجوي لبلدة دوما، اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى تقارير أخرى بشأن قصف مدينة دمشق”.

وتابع “طلب منا جيش الإسلام (فصيل متواجد في دوما) التوسط في إجراء مفاوضات عاجلة، لكن لم يكن هناك رد من الطرف الآخر (يقصد النظام السوري)، ويوم السبت (أول أمس)، وصلتنا تقارير الهجوم الكيمائي على دوما”.

وأضاف “لكن أود التذكير بأن الأمم المتحدة ليست في وضع يمكنها من التحقق من صحة تلك التقارير، وكما أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريش، فنحن قلقون للغاية، لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بالتأكد من صحة تلك التقارير”.

وأردف “ولذلك، أحث مجلس الأمن على إنشاء آلية للتحقيق وتحديد المسؤولين عن تلك الهجمات، كما أحث روسيا والحكومة السورية على ضمان حماية المدنيين”. مضيفا أن “استخدام الأسلحة الكيمائية أمر يبعث على القلق بشكل كبير، ويجب التحقيق بشكل مستقل ودقيق في تلك الهجمات”.

وحذر دي ميستورا من أن “المدنيين في سوريا يدفعون ثمنًا باهظًا للغاية”. مؤكدًا على أنه “لا يوجد حل عسكري وأنه يتعين على الجميع الالتزام بالوصول الإنساني، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2401″.

وتابع المسؤول الأممي متوجهًا لأعضاء المجلس بالقول: “أجد نفسي وقد بلغت نقطة أعبر فيها عن قلق إزاء الأمن الدولي وليس فقط إزاء الأمن الإقليمي”. وختم أن “التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وتداعياتها تحمل أخطارًا من الصعب تخيلها. إن أولوياتنا يجب أن تنصب على حماية المدنيين من الحرب ومن الأسلحة الكيمائية ومن الجوع″.

وقتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب المئات، السبت، جراء هجوم كيميائي على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وفق مصدر طبي.

(الأناضول)