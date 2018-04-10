أردوغان: مرتكبو مجزرة دوما سيدفعون الثمن باهظاً

أنقرة: جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، تنديده بالهجوم الكيميائي على مدينة دوما السورية، مؤكداً أن منفذي الهجوم “سيدفعون الثمن باهظاً كائناً من كانوا”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم في البرلمان التركي.

وقال أردوغان: “اللعنة على مرتكبي مجزرة دوما. أياً كان المنفذون سيدفعون الثمن باهضاً”.

وقتل 78 مدنياً على الأقل وأصيب مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب مصدر طبي.

وفيما يتعلق بمحاربة تركيا للإرهاب، قال أردوغان إن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في منطقة عفرين منذ انطلاق عملية غصن الزيتون ارتفع إلى 4071 إرهابياً.

وتابع: “نشعر بالأسف والغضب لرؤية أوروبا التي تدعي أنها (قلعة الديمقراطية والحرية) وهي تتحول إلى (لعبة بيد المنظمات الإرهابية)”. (الأناضول)