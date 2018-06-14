تيريزا ماي تحقق انتصارا آخر في مجلس العموم البريطاني

لندن: سجلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء الأربعاء انتصارا جديدا في مجلس العموم في تصويت حساس خلال مناقشة مشروع قانون يهدف إلى الغاء تفوق القانون الأوروبي على القانون البريطاني وتكييف بعض التشريعات الأوروبية.

لكن النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي في الحزب المحافظ حذروا من انهم يمكن أن يتمردوا إذا لم تنفذ ماي وعدها بمنح البرلمان سلطة قرار أكبر بشأن الاتفاق النهائي للخروج من الاتحاد.

وصوت النواب ضد تعديل تقدم به اعضاء مجلس اللوردات لـ”قانون (الانسحاب من) الاتحاد الأوروبي” كان قد تقدم به مجلس اللوردات، يدعو الى بقاء بريطانيا مرتبطة بكتلة الاتحاد الجمركي.

وتمكنت الحكومة من التوصل إلى ترتيبات مع الاغلبية التي تمثلها وتم تمرير تعديل اقرب إلى تسوية تقدم بها النواب المحافظون والمعارضون لبريكست.

ولكسب هذا التصويت وعدت تيريزا ماي بالسماح للبرلمان بمنع الحكومة من الخروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق. وقدم النواب المؤيدون للاتحاد في حزب المحافظين تنازلات في اللحظة الاخيرة لكنهم اكدوا انهم سيفشلون الحكومة اذا لم تنفذ ماي وعودها.

أما حزب العمال، فقد شهد انقساما اذ ان مجموعة كبيرة من نوابه رفضوا الانصياع لاوامر حزبهم وصوتوا الاربعاء على بقاء المملكة المتحدة في السوق المشتركة.

وكان النواب البريطانيون رفضوا الثلاثاء تعديلا يمنح البرلمان حق تعطيل نتائج المفاوضات مع المفوضية الاوروبية بينما يرفض غالبية النواب البريطانيين مغادرة التكتل من دون اتفاق، ما شكل تقدما لماي.(أ ف ب)