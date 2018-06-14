السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من صعدة اليمنية

الرياض: أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العسكري باليمن، تركي المالكي، الخميس، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت في تمام الساعة الثالثة وتسع دقائق بالتوقيت المحلي إطلاق صاروخ باليستي حوثي من داخل الأراضي اليمنية من مدينة صعدة باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح المالكي، في بيان له اليوم، “أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (خميس مشيط) وأطلق الصاروخ لاستهداف المناطق المدنية”، مشيرا إلى أن “قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن ذلك أية إصابات”.

وأمس الأربعاء، دمر الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي، في سماء جازان، جنوب غرب المملكة، على الحدود مع اليمن.

ويعد هذا الصاروخ الحادي عاشر الذي يطلقه الحوثيون خلال شهر رمضان (بدأ في 17 مايو/أيار الماضي)، والثامن الذي يتم اعتراضه، فيما فشل إطلاق صاروخ وسقط في اليمن، وسقط آخر في منطقة صحراوية بالمملكة.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثي، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.