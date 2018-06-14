آل الشيخ: اللاعبون سوّدوا وجهي.. وأتحمل شخصيا مسؤولية خسارة السعودية أمام روسيا- (فيديو)
موسكو: أكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، أنه يتحمل شخصيا مسؤولية الخسارة أمام المنتخب الروسي، مبرئا ساحة رئيس اتحاد الكرة عادل عزت ونائبه نواف التمياط والمدير الفني الأرجنتيني خوان بيتزي والمدير الإداري عمر باخشوين.
وخسر المنتخب السعودي صفر / 5 أمام نظيره الروسي في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، الخميس، في العاصمة الروسية موسكو.
وأوضح آل الشيخ، في تسجيل مصور تم بثه لوسائل الإعلام، أن الجيل الحالي للاعبين السعوديين إمكاناته محدودة، مضيفا “سددنا لهم كامل مستحقاتهم المالية التي مضى عليها ثلاث سنوات وأحضرنا لهم طاقما تدريبيا عالميا بقيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي يراه البعض غير ذلك لكن هذا الأمر محسوم”.
وأضاف آل الشيخ “يجب ألا نخدع أنفسنا.. هذه إمكانات لاعبينا وأنا أتحمل المسؤولية أمام ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وكذلك أمام الجمهور الرياضي”.
وتابع “البعض عارضني عندما ذكرت سابقا أن اللاعب السعودي لا يستحق مليون ريال سنويا وهاجموني والآن أدركوا صحة كلامي”.
وتابع “أتمنى أن تساعدوني لنعمل على خطة محكمة، فأنا أستهدف إيجاد ألف لاعب أعمارهم ما بين الثانية عشر والسادسة عشر لابتعاثهم لتعلم الاحتراف الحقيقي بأوروبا”.
وأشار آل الشيخ إلى أن مستويات اللاعبين السعوديين المتدنية دفعت لإقرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب بكل ناد بدوري المحترفين السعودي لثمانية واستبدال اسمه بدوري النجوم.
وشدد آل الشيخ “نحتاج لبناء خطة تبدأ من عام 2020 لنقطف ثمارها عام 2026 ونواصل حتى 2030 الذي بالتأكيد سيأتي وأنا لست موجودا بمنصبي”.
واختتم آل الشيخ حديثه قائلا “سنعمل لبلدنا والأجيال القادمة ولن نتوانى في ذلك”.
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المستشار تركي آل الشيخ
اللاعبين لم يؤدوا المطلوب منهم .. وهذه هي امكانياتهم ،، وللاسف سودوا وجهي ..#KSA_SPORTS pic.twitter.com/K2I8jtDNkr
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) June 14, 2018
آل الشيخ وجهك أسود دوم ..
ههههه قال اللاعبين سودوا وجهة يعني من كثر البياض الله ينصر مصر والمغرب وتونس هذة دول اصيلة فعلا
انها لعنات الغدر
النتيجة الجيدة تحتاج للتدريب والتخطيط والتجهيز قبل سنوات من المونديال. المصاري لوحدها لاتقدم النتيجة……. مش يعني عندك مصاري تخلي اللاعبين يلعبون مثل ميسي. تعلمو من الألمان.
والله العظيم لم يسود وجه اخوتنا في السعودية سواك…اما اللاعبون فهم بشر لهم امكانيات عبروا عنها في لعبة تحتمل الربح والخسارة…ويوم لك ويوم عليك…والمؤكد انك السبب الحقيقي فيما جرى وسيجري…لانك موضوع بالخطا في المكان الخطا….وقديما قيل…اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة …!!!. ومن كان يقدس ترامب فان ترامب لايساوي عند الله جناح بعوضة….ولاحول ولا قوة الا بالله.