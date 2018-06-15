بعد قوله إن “المنتخب السعودي سوَد وجهه” وتحمله مسؤولية هزيمته المدوية.. آل الشيخ يهدد “بي ان” القطرية

“القدس العربي”:

بعد الهزيمة المدوية التي مُني بها المنتخب السعودي بخماسية نظيفة أمام المنتخب الروسيّ، تحت أنظار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي كان حاضرا رفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح مباريات كأس العالم، التي انطلقت الخميس في روسيا، هدد تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الرياضة السعودية، قناة “بي إن سبورت” القطرية.

وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه إنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه ما أسماها “التجاوزات الصادرة عن قناة (بي إن سبورت) تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها”.

سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة "بي إن سبورت" تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية.

وهذا دليل جديد على صحة موقف الجهات المختصة السعودية حين حظرت هذه القناة عن أراضيها.@fifacom_ar@FIFAcom — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 15 June 2018



وكان آل الشيخ أكد أنه يتحمل شخصيا مسؤولية الخسارة أمام المنتخب الروسي، مبرئا ساحة رئيس اتحاد الكرة عادل عزت ونائبه نواف التمياط والمدير الفني الأرجنتيني خوان بيتزي والمدير الإداري عمر باخشوين.

وخسر المنتخب السعودي صفر / 5 أمام نظيره الروسي في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، الخميس، في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح آل الشيخ، في تسجيل مصور تم بثه لوسائل الإعلام، أن الجيل الحالي للاعبين السعوديين إمكاناته محدودة، مضيفا “سددنا لهم كامل مستحقاتهم المالية التي مضى عليها ثلاث سنوات وأحضرنا لهم طاقما تدريبيا عالميا بقيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي يراه البعض غير ذلك لكن هذا الأمر محسوم”.

وأضاف آل الشيخ “يجب ألا نخدع أنفسنا.. هذه إمكانات لاعبينا وأنا أتحمل المسؤولية أمام ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وكذلك أمام الجمهور الرياضي”.

وتابع “البعض عارضني عندما ذكرت سابقا أن اللاعب السعودي لا يستحق مليون ريال سنويا وهاجموني والآن أدركوا صحة كلامي”.

وتابع “أتمنى أن تساعدوني لنعمل على خطة محكمة، فأنا أستهدف إيجاد ألف لاعب أعمارهم ما بين الثانية عشر والسادسة عشر لابتعاثهم لتعلم الاحتراف الحقيقي بأوروبا”.

وأشار آل الشيخ إلى أن مستويات اللاعبين السعوديين المتدنية دفعت لإقرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب بكل ناد بدوري المحترفين السعودي لثمانية واستبدال اسمه بدوري النجوم.

وشدد آل الشيخ “نحتاج لبناء خطة تبدأ من عام 2020 لنقطف ثمارها عام 2026 ونواصل حتى 2030 الذي بالتأكيد سيأتي وأنا لست موجودا بمنصبي”.

واختتم آل الشيخ حديثه قائلا “سنعمل لبلدنا والأجيال القادمة ولن نتوانى في ذلك”.