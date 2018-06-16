سيارة أجرة تصدم حشدا في وسط موسكو

موسكو: قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مصدر بأجهزة الطوارئ إن سيارة أجرة صدمت حشدا في وسط موسكو، اليوم السبت، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص.

ونقلت تاس عن المصدر قوله “طبقا للمعلومات الأولية أصيب 7 أشخاص”.

وأكدت السلطات عدم سقوط قتلى في الحادث.

وقالت هيئة النقل في موسكو على مواقع التواصل الاجتماعي إن الشرطة اعتقلت سائق السيارة الذي قالت إنه فقد السيطرة على عجلة القيادة على الأرجح.

كما نقلت وسائل إعلام عن شهود عيان، أن غالبية الإصابات من مشجعي منتخب المكسيك.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من انطلاقة بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا بين 14 يونيو/حزيران الجاري و15 يوليو/ تموز المقبل.

(وكالات)