كاهن يصفع رضيعا أثناء تعميده يثير غضبا كبيرا- (فيديو)

“القدس العربي”: أثار مقطع فيديو يظهر كاهنا يصفع رضيعا على خده خلال مراسم التعميد غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما أكدته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكاهن ضرب الرضيع بيده بعد أن فقد أعصابه، لأن الطفل لم يتوقف عن البكاء، موضحة أن الرجل والمرأة اللذين يحملان الطفل ينظران إلى الموقف بصدمة، ويحاولان انتزاع الطفل من يدي الكاهن.

وذكرت الصحيفة أن البلد الذي وقع فيه الحادث غير معروف، ولكن يُسمع في المقطع أناس يتحدثون باللغة الفرنسية.