عشرات الآلاف يخرجون في مسيرة ضد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ذكرى الاستفتاء

لندن: خرج عشرات الآلاف إلى شوارع لندن السبت، للاحتجاج ضد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، بعد عامين فقط من إصدار البلاد نتيجة صادمة في استفائها بشأن انسحاب بريطانيا من التكتل.

وكان سياسيون بريطانيون، مؤيدون للاتحاد الاوروبي، لا سيما من أحزاب معارضة، قد أعربوا عن أملهم في جذب عشرات الآلاف من المؤيدين، في مسيرة، “تصويت الشعب “، بشأن اتفاق نهائي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، السبت، وهي الذكرى الثانية لاستفتاء بشأن انسحاب بريطانيا من التكتل.

وقالت حملة تصويت الشعب، قبل المسيرة التي ستنظم وسط لندن “مهما كان رأيك حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، لن يختلف أحد في الرأي بأنها صفقة كبيرة. وليست صفقة منتهية”.

وحثت الجماعة أنصارها على “التأكد من أننا نحن، الشعب الذي سيتضرر بسبب مفاوضات الحكومة بشأن انسحاب بريطانيا من التكتل لاجيال، لدينا تصويت الشعب بشأن الاتفاق النهائي الخاص بانسحاب بريطانيا من التكتل”.

لكن الناشط، المتشدد، المدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وزير الخارجية، بوريس جونسون، انتقد المعسكر المؤيد للبقاء في الاتحاد الاوروبي، في تصريحات أدلى بها لصحيفة “ذا صن قال فيها إن الشعب البريطاني “لا يريد بريكست فاتر”.

وكانت أغلبية 52 بالمئة قد صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الاوروبي في 23 حزيران/يونيو 2016، حيث بلغت نسبة الاقبال 72 بالمئة من أصل 5ر46 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. (د ب أ)