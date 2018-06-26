صدور قانون بريكست بعد توقيع الملكة إليزابيث الثانية عليه

لندن: صدر القانون الذي ينظم عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بعد أشهر من النقاشات الحامية في البرلمان البريطاني، وسط أجواء احتفالية من المشككين بالتكتل حيث بات بريكست حالياً واقعا “لا رجوع عنه”.

ووقعت الملكة إليزابيث الثانية صباح الثلاثاء، على النص الذي أقره البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي بعدما قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي إليه في تموز/يوليو 2017. وتعد “الموافقة الملكية” في بريطانيا الخطوة الأخيرة من الاجراءات التشريعية.(أ ف ب)