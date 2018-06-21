زواج أميرة أردنية وطليقة ولي العهد السابق من ثري سعودي يشعل المواقع -(فيديو)

لندن – “القدس العربي”: احتفلت الأميرة الأردنية نور بنت عاصم (35 عاماً)، الزوجة السابقة لوليّ عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، الجمعة، بزواجها من رجل الأعمال السعودي المقيم بأمريكا عمرو زيدان (43 عاماً)، في حفلٍ أقيم بأحد فنادق البحر الميت.

وحل عدد من مشاهير وفناني العالم العربي ضيوفاً على حفل الزفاف، الذي بدا بعيداً عن التقاليد الملكية والرسمية، وأحيا الحفل المطرب اللبناني راغب علامة والمطرب السعودي محمد عبده ونجوم آخرون، كما وحضرت الإعلامية السعودية لجين عمران الحفل، كما دخل العروسان على صوت الفنانة الأردنية نداء شرارة، والتي وثقت أغنية “الزفة” ولحظة دخول العروسين عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

#زفة لسمو الأميره نور بنت عاصم حفظها الله

هبت نسايم بخور وصار الغيم يشتي زهور

بخطوة ملكية تتغاوى والكون بحسنا مسحور

كلمات الشاعر الكبير #نزار_فرنسيس @NizarFrancis1

ألحان وتوزيع أستاذي المبدع #جان_ماري_رياشي

@jmrstudios @JeanMarieRiachi pic.twitter.com/6ECMRTWczf — Nedaa Shrara (@NedaaShrara) June 24, 2018

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A post shared by PoloLine (@pololineok) on Jun 22, 2018 at 1:44pm PDT

والاميرة نور هي ابنة الأمير عاصم بن نايف من زوجته الإيرانية فيروزة فوكشوري، ولديها ابنة واحدة هي الأميرة “هيا”.