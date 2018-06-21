﻿

زواج أميرة أردنية وطليقة ولي العهد السابق من ثري سعودي يشعل المواقع -(فيديو)

Jun 26, 2018

7

لندن – “القدس العربي”: احتفلت الأميرة الأردنية نور بنت عاصم (35 عاماً)، الزوجة السابقة لوليّ عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، الجمعة، بزواجها من رجل الأعمال السعودي المقيم بأمريكا عمرو زيدان (43 عاماً)، في حفلٍ أقيم بأحد فنادق البحر الميت.

وحل عدد من مشاهير وفناني العالم العربي ضيوفاً على حفل الزفاف، الذي بدا بعيداً عن التقاليد الملكية والرسمية، وأحيا الحفل المطرب اللبناني راغب علامة والمطرب السعودي محمد عبده ونجوم آخرون، كما وحضرت الإعلامية السعودية لجين عمران الحفل، كما دخل العروسان على صوت الفنانة الأردنية نداء شرارة، والتي وثقت أغنية “الزفة” ولحظة دخول العروسين عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

A post shared by(@arabianroyalagency) on

A post shared by PoloLine (@pololineok) on

والاميرة نور هي ابنة الأمير عاصم بن نايف من زوجته الإيرانية فيروزة فوكشوري، ولديها ابنة واحدة هي الأميرة “هيا”.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left