المحكمة الأمريكية العليا تؤيد قرار ترامب حظر السفر من 5 دول مسلمة للولايات المتحدة

واشنطن - “القدس العربي” – رائد صالحة

أيدت المحكمة الأمريكية العليا بنسبة 5 -4 قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحظر دخول المواطنين من خمس دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وكتب رئيس القضاة جون روبرتس في رأي الأغلبية أن المحكمة قضت أن للرئيس سلطة تقديرية واسعة بموجب قانون الهجرة بتعليق دخول الأشخاص إلى الولايات المتحدة.

وأضاف روبرتس “لقد مارس الرئيس هذا التقدير على أساس النتائج التي توصل إليها، في أعقاب مراجعة عالمية متعددة الوكالات، بأن دخول هولاء الأجانب سيكون ضارا بالمصلحة الوطنية”.

وانضم القضاة أنتوني كينيدي، وكلارنس توماس، وصمويل أليتو، ونيل غوروش إلى روبرتس في الغالبية ضد القضاة الليبراليين ستيفن براير، وايلينا كاغان، وسونيا سوتومايور، وروث بادر غينسبرغ.

وسارع ترامب على الفور إلى تويتر ليعلن الخبر، الذي يعتبر انتصارا كبيرا على الرغم من أن القرار قد أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق في المطارات الأمريكية، كما أدى إلى حيرة كبيرة حول من يمكن السماح له بدخول الولايات المتحدة.

SUPREME COURT UPHOLDS TRUMP TRAVEL BAN. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018

وقد حدّت سياسة ترامب، التي صدرت عبر أمر تنفيذي، من دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن، إلى الولايات المتحدة. وكان تم إدراج تشاد في الأصل، ولكن البيت الأبيض قرر إسقاطها من القائمة في أبريل/نيسان الماضي. كذلك تم حظر الهجرة من كوريا الشمالية والأفراد المرتبطين بوكالات حكومية في فنزويلا ولكن هذه القيود لم تمنعها المحاكم.