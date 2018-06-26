واشنطن تطلب من حلفائها وقف استيراد النفط من إيران بحلول نوفمبر

واشنطن - “القدس العربي” – رائد صالحة

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تضغط على حلفائها لوقف كل واردات النفط من إيران بحلول الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وزار ممثلون من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية دولا في أوروبا وآسيا، في الأسابيع الأخيرة، لحشد الدعم لاستراتيجية إدارة ترامب المتعلقة بالملف الإيراني. ووفقا لما قالته وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تتوقع من هذه الدول التوقف عن استيراد النفط من إيران.

وارتفعت أسعار الخام الأمريكية، الثلاثاء، إلى أكثر من 30 دولارا للبرميل في أعلى نقطة لها منذ مايو/أيار الماضي، بعد أن تم الكشف عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحث الحلفاء على إنهاء استيراد النفط من إيران.

وكشف مسؤول وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة تخطط للتعامل مع الدول الأخرى في الشرق الأوسط لضمان عدم تأثر العرض العالمي للنفط بسبب العقوبات.

وأفادت “بلومبرغ نيوز″، الثلاثاء، أن السعودية تخطط لزيادة الإنتاج النفطي في يوليو/تموز المقبل، في إطار سعيها لخفض الأسعار المرتفعة استجابة لضغط ترامب.

وكان ترامب أعلن، الشهر الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015. وقد مهد هذا الإعلان الطريق أمام ترامب لإعادة فرض العقوبات على إيران، بما في ذلك قطاع الطاقة.

وكانت الصين، التي بقيت في الاتفاق، أكبر مستورد للنفط الإيراني في عام 2017.