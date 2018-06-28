قاض في المحكمة العليا يتقاعد وترامب يبدأ إجراءات تعيين بديل

واشنطن: أعلن القاضي في المحكمة الأمريكية العليا أنتوني كينيدي الذي يعتبر وسطياً بين الليبراليين والمحافظين الأربعاء انه سيتقاعد في نهاية تموز/ يوليو المقبل مع بلوغه سن 82 عاما.

وعلى الفور أعلن الرئيس دونالد ترامب انه سيبدأ على الفور اجراءات تعيين بديل له، بعد أن حيا فيه “قاضيا عظيما” ورجلا صاحب “رؤية حقيقية” و”قلب واسع″.

ويعطي تقاعد كينيدي في 31 تموز/ يوليو المقبل الفرصة لترامب لتعيين شخصية محافظة في المحكمة التي تضم تسعة قضاة، الأمر الذي قد يحدث تغييراً تاريخياً مع إمالة الكفة تماماً إلى اليمين في المحكمة التي تؤثر قراراتها بشكل كبير على حياة الأمريكيين.

وقال كينيدي “كان أعظم شرف وميزة أن أخدم بلادنا في المحكمة الفدرالية لمدة 43 عاماً من بينها 30 في المحكمة العليا”.

وكان الرئيس رونالد ريغان عيّن القاضي كينيدي الذي أقسم اليمين في 1988.

وقال القاضي كينيدي انه قرر الاعتزال من أجل قضاء وقت أطول مع عائلته.

وكان لكينيدي دور مؤثر في بعض القرارات المهمة ومنها في 2015 تشريع زواج المثليين. (أ ف ب)