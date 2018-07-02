مبعوث الأمم المتحدة لليمن يزور صنعاء

صنعاء: وصل مبعوث الامم المتحدة لليمن مارتن غريفيث الاثنين الى صنعاء، في إطار جهوده للتوصل الى اتفاق يجنب اندلاع مواجهة عسكرية في الحديدة، غرب اليمن.

وقال مصور وكالة فرانس برس في العاصمة اليمنية ان غريفيث لم يدل بأي تصريحات عند وصوله المطار.

واوردت وكالة “سبأ” للانباء التابعة للمتمردين ان غريفيث وصل “في زيارة تستغرق ثلاثة ايام”.

ومن المتوقع ان يجري محادثات مع المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومدينة الحديدة ومينائها.

وأعلنت الإمارات الاحد انها “أوقفت مؤقتا” العملية العسكرية في الحديدة من اجل افساح المجال امام جهود تسهيل عملية تسليم ميناء الحديدة “دون شروط”.

والإمارات شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في مواجهة المتمردين الحوثيين في اليمن. وتقود أبو ظبي الحملة العسكرية باتجاه مدينة الحديدة على ساحل البحر الاحمر بعدما جمعت ثلاث قوى غير متجانسة تحت مسمى “المقاومة اليمنية”.

وكان غريفيث زار صنعاء في 17 من حزيران/يونيو الماضي وغادرها بعد يومين.

وبعد لقاءات في صنعاء مع قادة المتمردين الحوثيين، التقى غريفيث الاسبوع الماضي الرئيس اليمني هادي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دوليا، في إطار جهوده الدبلوماسية لتجنيب الحديدة المزيد من المعارك.

التقى المبعوث الأممي الخميس في سلطنة عمان كبير مفاوضي المتمردين الحوثيين محمد عبد السلام.

وكانت القوات الموالية للحكومة أطلقت في 13 حزيران/يونيو بمساندة الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري بقيادة السعودية، هجوما على ساحل البحر الاحمر باتجاه ميناء الحديدة الذي تمر عبره غالبية المساعدات والمواد التجارية الى البلد الغارق في نزاع مسلح.

وفي حال تمت السيطرة على مدينة الحديدة التي يسكنها نحو 600 ألف شخص، فسيكون ذلك أكبر انتصار عسكري لقوات السلطة المعترف بها دوليا في مواجهة المتمردين، منذ استعادة هذه القوات خمس محافظات من أيدي الحوثيين في 2015.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية لهادي، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع منذ التدخل السعودي الى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.(أ ف ب) .