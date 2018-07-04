فريق كرة قدم تايلاندي محاصر داخل كهف منذ 10 أيام يظهر في تسجيل مصور- (فيديو)

تشيانج راي: ظهر فريق لكرة القدم من المراهقين المحاصرين في كهف بشمال تايلاند منذ عشرة أيام، للمرة الأولى في مقطع فيديو الأربعاء وهو يرحب بالجمهور، مع استمرار جهود الإنقاذ على مدار الساعة.

وظهر 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما، في مقطع الفيديو المنشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ولوحوا للجمهور وقدموا أنفسهم واحدا تلو الآخر.

وبدا الفريق جمعيه بصحة جيدة وبمعنويات عالية، رغم أنهم محاصرون داخل الكهف دون طعام قبل أن يتم تحديد مكانهم مساء الاثنين. (د ب أ)



