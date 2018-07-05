مئات الضربات الجوية تستهدف بلدات في محافظة درعا بعد فشل المفاوضات

بيروت: نفذت قوات النظام السوري وحليفتها روسيا مئات الضربات الجوية على بلدات في محافظة درعا في جنوب سوريا، في تصعيد “غير مسبوق” منذ بدء الهجوم على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس.

وأحصى المرصد تنفيذ “أكثر من 600 ضربة جوية بين غارات وقصف بالبراميل المتفجرة منذ ليل أمس، استهدفت بشكل خاص بلدات الطيبة والنعيمة وصيدا وأم المياذن واليادودة الواقعة في محيط مدينة درعا قرب الحدود الأردنية”.

كما طالت بعض الضربات مدينة درعا وفق المرصد الذي لم يتمكن من التحقق من وجود خسائر بشرية.

كما أفادت المعارضة السورية بمقتل ستة مدنيين من عائلة واحدة في القصف على بلدة صيدا جنوب درعا.

وقال مصدر في المعارضة بمحافظة درعا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم إن بين القتلى أربعة أطفال سقطوا جميعاً نتيجة استهداف بلدة صيدا بعشرات الغارات الجوية الروسية السورية بعد منتصف الليل.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس أن التصعيد “غير مسبوق” منذ بدء الحملة العسكرية.

وأضاف “يحول الطيران السوري والروسي هذه المناطق الى جحيم” متحدثاً عن “قصف هستيري على ريف درعا في محاولة لاخضاع الفصائل بعد رفضها الاقتراح الروسي لوقف المعارك خلال جولة التفاوض الأخيرة عصر الأربعاء”.

وقال مراسل لفرانس برس على أطراف مدينة درعا إن دوي القصف لم يتوقف طوال الليل، موضحاً أنه الأعنف منذ بدء قوات النظام هجومها.

وفي تغريدة على موقع تويتر، كتب الناشط الاعلامي الموجود في مدينة درعا عمر الحريري “الليلة الأصعب والأعنف قصفاً على درعا منذ بدء الهجمة البربرية لقوات الاحتلال الروسي ونظام الأسد”.

تشن قوات النظام بدعم روسي منذ 19 حزيران/يونيو عملية عسكرية واسعة النطاق في درعا، مكنتها من توسيع نطاق سيطرتها من ثلاثين الى أكثر من ستين في المئة من مساحة المحافظة الحدودية مع الأردن.

وتزامناً مع الضربات الجوية، تمكنت قوات النظام الخميس بحسب المرصد من السيطرة للمرة الاولى منذ أكثر من ثلاثة اعوام على نقطة على الحدود السورية الاردنية جنوب مدينة بصرى الشام.

وأعلنت فصائل الجنوب “فشل المفاوضات” مع الجانب الروسي بشأن وقف المعارك اثر اجتماع ثنائي عقد بعد ظهر الأربعاء. وقال الناطق الرسمي باسم “غرفة العمليات المركزية في الجنوب” ابراهيم الجباوي لفرانس برس “لم تسفر هذه الجولة عن نتائج بسبب الاصرار الروسي على تسليم الفصائل سلاحها الثقيل دفعة واحدة”.

وأضاف “انتهى الاجتماع ولم يحدد موعد مقبل”.

وقبل اجتماع التفاوض الأخير، أنذرت روسيا الفصائل بأنها تنتظر ردها النهائي على اقتراح وقف اطلاق النار، مخيرة اياها بين الموافقة على اتفاق “مصالحة” يعني عملياً استسلامها او استئناف الحملة العسكرية التي كانت قد توقفت بشكل شبه كامل منذ مساء السبت.

وابرمت روسيا في الايام الأخيرة اتفاقات “مصالحة” منفصلة مع الفصائل المعارضة في أكثر من ثلاثين قرية وبلدة. وتنص هذه الاتفاقات بشكل رئيسي على استسلام الفصائل وتسليم سلاحها مقابل وقف القتال.

على صعيد آخر، أفاد في المعارضة السورية مصدر بأن مدنياً قتل ثلاثة عناصر من القوات الحكومية وسط ساحة الجيزة بريف درعا الشرقي جنوب سوريا .

وقال إن ” شخصاً مدنياً في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي قتل ثلاثة عناصر من القوات الحكومية وسط ساحة البلدة بإطلاق النار عليهم من مسدس حربي”.

وأشار المصدر إلى أن عناصر آخرين من القوات الحكومية قاموا بإطلاق النار عليه واعتقاله، في أول حالة اغتيال لعناصر من القوات الحكومية بيد مدنيين منذ سيطرة القوات الحكومية على بعض بلدات ريف درعا. (وكالات)