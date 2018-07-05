الأردن تثمّن مواقف قطر وتعلن بدء المشاورات لتنفيذ مساعدات الدوحة للأردنيين  

لندن –”القدس العربي”:

قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الأردني جمانة غنيمات، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية ‘قنا’: ‘إن العلاقات القطرية الأردنية طيبة وترتكز على الأخوة والتشاركية في العمل، مؤكدة “أن الموقف القطري تجاه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة يعكس إيجابية العلاقات المشتركة بين البلدين”.

وأوضحت غنيمات:”إن وزارة الخارجية الأردنية بدأت المشاورات مع السلطات القطرية لوضع آلية لإيصال ما تقدمت به الدوحة من خلال مبادرتها الطيبة الأخيرة بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في قطر لشباب وشابات المملكة، بالإضافة إلى استثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة بالأردن، لتؤكد على الرغبة المشتركة في تعزيز أواصر التعاون وقوة ومتانة الروابط التي تجمع بين قطر والأردن”.

وثمنت الوزيرة الأردنية موقف دولة قطر الداعم للاقتصاد الأردني عبر حزمة استثمارات وتوفير آلاف من فرص العمل، والذي يعبر عن تاريخ مشرف للعلاقة بين البلدين، واصفة ذلك بـ ‘الخطوة المباركة التي تركت أثرا طيبا في نفوس الأردنيين.