محكمة إسرائيلية تقرر تعليق عمليات هدم الخان الأحمر بالقدس 

رام الله: أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الخميس، “أمرا احترازيا” بتجميد عمليات هدم قرية الخان الأحمر البدوية، شرقي مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك بحسب بيان ألقاه رئيس “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية” (غير حكومية)، وليد عساف، أمام صحافيين ومتضامنين معتصمين منذ أيام في الخان الأحمر، رفضا لاعتزام السلطات الإسرائيلية هدمه.

وقال عساف “نجح محامو الهيئة في الحصول على أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية) بتجميد عمليات الهدم في الخان الأحمر حتى 11 يوليو/ تموز الجاري”.

وأكد أن عمليات التضامن مع الخان الأحمر ستتواصل.

وفي وقت سابق من الخميس، حال جيش الاحتلال الإسرائيلي دون وصول دبلوماسيين أوروبيين إلى قرية الخان الأحمر، للتعبير عن تضامنهم مع سكانها، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن الدبلوماسيين هم القناصل العامون لفرنسا والسويد وبلجيكا وإيطاليا وأيرلندا وسويسرا وفنلندا وإسبانيا وممثل الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، وقد طلبوا إذنا لزيارة المدرسة التي تمولها عدة دول أوروبية داخل القرية، لكن جيش الاحتلال رفض السماح لهم بالزيارة.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت أمس بحصار القرية تمهيدا لهدمها، ما أدى إلى وقوع مواجهات مع الأهالي والمتضامنين، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير القدس عدنان الحسيني.