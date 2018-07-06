الصين تحمل واشنطن مسؤولية “الحرب التجارية الأوسع نطاقا”

بكين : فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار اليوم الجمعة فردت الصين بالمثل واتهمت واشنطن بإطلاق شرارة “الحرب التجارية الأوسع نطاقا” في الوقت الذي صعد فيه أكبر اقتصادين في العالم خلافهما بشدة.

وقبل ساعات من انتهاء الموعد النهائي لبدء فرض الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة، رفع الرئيس الأمريكي سقف التوقعات محذرا من أن بلاده قد تفرض في نهاية المطاف رسوما على سلع صينية بقيمة 500 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا إجمالي واردات الولايات المتحدة من الصين في العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان بعد وقت قصير من انتهاء الموعد النهائي لبدء فرض الرسوم الأمريكية الساعة 0401 بتوقيت جرينتش إنها اضطرت للرد.

ويعني هذا أن واردات تشمل السيارات وفول الصويا تواجه أيضا رسوما جمركية نسبتها 25 بالمئة.

وقال تشن في شيانغ أستاذ الاقتصاد بجامعة جياو تونغ “يمكننا القول بأن الحرب التجارية بدأت رسميا… إذا انتهى هذا عند 34 مليار دولار، فسيكون له أثر محدود على الاقتصادين، لكن إذا تصاعد إلى 500 مليار دولار مثلما قال ترامب فسيكون له أثر كبير على البلدين”.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في صوفيا قبيل قمة تضم 16 دولة من وسط وشرق أوروبا “الحرب التجارية ليست حلا أبدا”.

أضاف “الصين لن تبدأ أبدا حربا تجارية. لكن إذا لجأ أي طرف لزيادة الرسوم، فسترد الصين بإجراءات لحماية مصالحها التنموية”.

وقبل يوم الجمعة لم تكن هناك إشارات على تجدد المفاوضات بين مسؤولين من الولايات المتحدة والصين، وفقا لما ذكرته مصادر في واشنطن وبكين.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة اليوم الجمعة “تفترض توقعاتنا الأساسية تصعيدا متوسطا فقط في الحرب التجارية خلال الصيف الجاري… لكن لا يمكننا أن نستبعد حربا تجارية شاملة تقود إلى كساد”.

وأجلت بعض الموانئ الصينية تخليص بعض البضائع القادمة من الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته أربعة مصادر اليوم. وقالت المصادر إنه لا يبدو أن هناك أي تعليمات مباشرة بوقف الشحنات، لكن بعض إدارات الجمارك تنتظر توجيها رسميا بشأن فرض المزيد من الرسوم الجمركية.

ووصفت وسائل الإعلام الصينية الرسمية سياسات ترامب الاقتصادية اليوم الجمعة بأنها تجعل أدارته مثل “عصابة من قطاع الطرق”.

ووصفت وزارة التجارة الصينية الإجراءات الأمريكية بأنها “انتهاك لقواعد التجارة الدولية” وقالت إن تلك الإجراءات “أطلقت شرارة الحرب التجارية الأوسع نطاقا في تاريخ الاقتصاد”.

وحشد ترامب بقوة ضد بكين بسبب سرقة حقوق المليكة الفكرية ووضع معوقات في طريق دخول الشركات الأمريكية إلى السوق ووصول العجز التجاري الأمريكي مع الصين إلى 375 مليار دولار.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة، قال مستشار بالبنك المركزي الصيني إن الرسوم الجمركية التي تنوي الولايات المتحدة فرضها على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، ومن بينها 34 مليار فرضتها و16 مليار دولار أخرى في وقت لاحق، ستقلص النمو الاقتصادي الصيني بمقدار 0.2 نقطة مئوية.(رويترز) .