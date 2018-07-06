هولندا طردت موظفين اثنين من السفارة الإيرانية في لاهاي قبل شهر

لاهاي: أعلنت أجهزة الاستخبارات الهولندية، الجمعة، أن السلطات طردت قبل نحو شهر موظفين يعملان في السفارة الإيرانية في لاهاي، من دون أن تكشف سبب هذا الإجراء.

وقال المتحدث باسم أجهزة الاستخبارات الهولندية، هولبرت بريديميجر، “طرد موظفان يعملان في السفارة الإيرانية من هولندا في السابع من يونيو/حزيران”، مضيفا “للأسف لا أستطيع تقديم أية تفاصيل بشأن هذا الأمر”.

وجرى طرد هذين الموظفين قبل حملة الاعتقالات التي جرت قبل أيام في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وشملت ستة إيرانيين متهمين بالتورط في مخطط لتفجير تجمع لمنظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة في ضواحي باريس.

وكانت السلطات الهولندية طردت دبلوماسيين روسيين اثنين، إثر اتهام لندن لموسكو بالتورط في محاولة تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في المملكة المتحدة في الرابع من مارس/آذار الماضي.

واتخذت دول أخرى حليفة لبريطانيا إجراءات مماثلة.

(أ ف ب)