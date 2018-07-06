التوترات في العلاقات الأمريكية الأوروبية تصل إلى ذروتها قبل قمة الـ”ناتو”

واشنطن - “القدس العربي” – رائد صالحة

بلغت التوترات في العلاقات الأمريكية – الأوروبية ذروتها في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة حلفاء الولايات المتحدة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، هذا الشهر.

واشتكى ترامب مرارا من أن الأعضاء لا يستجيبون لمطالبه في الإنفاق الدفاعي للحلف ولكن الاجتماع، وفقا لعدد من المحللين الأمريكين، ياتي في وقت صعب إذ أصبحت العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا تتعرض بالفعل لضغوط بسبب التعاريف الجمركية وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، إضافة إلى مبادرة ترامب لتحسين العلاقات مع الرئيس الروسي فلادميير بوتين.

وأثارت هذه القضايا وأخرى تلوح في الأفق مخاوف من تكرار لمشهد الخلافات والجدل الذي ظهر في قمة مجموعة الدول السبع، الشهر الماضي، وهي خلافات تجسدت في صورة للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل وهي تحدق بترامب بطريقة توحي بالشعور بالإحباط.

وقال محللون إن ترامب سيكرر الشكوى مرة أخرى من أن الدول الأخرى في الحلف لا تنفق ما يكفي من الأموال على الدفاع بطريقة توحي للعامة بأن الناتو مجرد صفقة سيئة للولايات المتحدة.

ولا يتجاوز عدد دول الناتو الناجحة في تحقيق هدف التحالف بإنفاق 2 في المئة من الناتج المحلي على المسائل الدفاعية سوى ثمانية من أصل 29 دولة، وهي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واليونان، وبولندا، ولاتفيا، واستونيا، ورومانيا، وليتوانيا.

وطلب ترامب من الحلفاء تسريع خطط إنفاقهم كما صعد من لهجته مؤخرا في رسائل موجهة إلى ميركل ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو وزعماء بلجيكا والنرويج كما ألمح في أنه ربما يفكر في حدوث تحول في الموقف العسكري الأمريكي إذا لم يقم القادة بزيادة نفقاتهم الدفاعية.

وأجرت وزارة الدفاع الأمريكية تحليلا للتكاليف والفوائد للجنود البالغ عددهم 35 ألف فرد في ألمانيا ولكن المتحدث باسم البنتاغون قال إن المراجعة روتينية وليست نتيجة لمطالب البيت الأبيض بالانسحاب.