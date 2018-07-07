حصيلة قتلى موجة حر في كندا تتجاوز 50 شخصا

برلين: ذكرت هيئة الاذاعة الكندية “سي.بي.سي” أن عدد الاشخاص، الذين لقوا حتفهم بسبب موجة حر، ضربت إقليم كيبيك شرق كندا، بلغ 54 شخصاً.

ونقلت الهيئة عن السلطات الصحية قولها إن 28 شخصاً توفوا في مدينة مونتريال، فقط حتى مساء الجمعة.

وأضافت الهيئة أن الكثير من القتلى فوق 65 عاماً وكانت لديهم مشكلات بدية أو عقلية مزمنة.

ونقلت الاذاعة عن وزارة الصحة قولها “زيادة حصيلة القتلى كانت متوقعة، بسبب المشكلات التي يسببها الحر على الجسم، بالاخص بالنسبة لكبار السن وهؤلاء الذين يعانون من أمراض مزمنة وبسبب الحرارة داخل المباني”.

ويستعد المسؤولون لمزيد من الحالات ، حيث أصدرت هيئة البيئة الكندية تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة والدخان في أجزاء من جنوب كيبيك الخميس.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في مونتريال والمناطق المحيطة بها إلى 35 درجة مئوية، ما يقرب من 10 درجات أعلى من متوسط الارتفاع لهذا الموسم. (د ب أ)