مقتل جندي أمريكي وإصابة اثنين في هجوم بأفغانستان

واشنطن: قالت مهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي، في بيان، السبت، إن جنديا أمريكيا قتل وأصيب اثنان خلال “هجوم داخلي” فيما يبدو في جنوب أفغانستان، اليوم.

وقال البيان إن المصابين في حالة “مستقرة” ويتلقيان العلاج. وأضاف أن الواقعة قيد التحقيق.

وكعادته لم يعلن الحلف الأطلسي اسم الجندي الأمريكي القتيل، كما لم يذكر أي تفاصيل إضافية بشأن الهجوم.

من جهته، قال ضابط في الشرطة الأفغانية إن الهجوم وقع في مطار تارينكوت في ولاية اوروزغان. ولكن هذه المعلومة لم يؤكدها أي مسؤول في الحكومة الأفغانية أو الحلف الأطلسي.

من ناحيتها، قالت حركة طالبان، في تغريدة على تويتر، إن “جنديا أفغانيا وطنيا اطلق النار على الأمريكيين في مطار اوروزغان فقتل وجرح ما لا يقل عن أربعة من الغزاة الأمريكيين”.

(أ ف ب)