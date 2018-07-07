إيران تستدعي السفير الهولندي احتجاجا على طرد اثنين من دبلوماسييها

طهران: استدعت إيران، اليوم السبت، سفير هولندا لديها وسلمته رسالة احتجاج على خلفية طرد اثنين من دبلوماسييها.

وندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، بطرد الدبلوماسيين الإثنين، بحسب وكالة “إرنا” الرسمية.

ولفت قاسمي أن “بلاده تعتبر الخطوة غير بناءة وغير ودية في علاقات البلدين ولها الحق في الرد عليها”.

وأمس الجمعة، أعلن جهاز المخابرات الهولندية، طرد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية في هولندا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وجرى طرد هذين الموظفين قبل حملة الاعتقالات التي جرت قبل أيام في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وشملت ستة إيرانيين متهمين بالتورط في مخطط لتفجير تجمع لمنظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة في ضواحي باريس.

(وكالات)