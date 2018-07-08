مساعد رئيس البرلمان الإيراني يؤكد استمرار التواجد العسكري لبلاده في سوريا

طهران: أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أن تواجد المستشارين العسكريين الإيرانيين سيستمر في سوريا لدعم النظام السوري.

ونقلت وكالة “فارس″ الإيرانية الأحد عن عبد اللهيان القول، خلال استقباله السفير الفلسطيني في طهران صلاح الزواوي، إن الجمهورية الإسلامية “ستواصل دعمها الحازم للمقاومة ولن تتراجع في موقفها من القضية الفلسطينية في وجه تهديدات الكيان الصهيوني”.

وأضاف أن “الكيان الصهيوني يسعى للهيمنة على سوريا بعد داعش، إلا أن قوى المقاومة والمستشارين العسكريين الإيرانيين سيستمرون بتواجدهم إلى جانب سوريا في التصدي للإرهاب”.

وشدد على أن “الشعب السوري لن يسمح بأن تتحول بلاده مرة أخرى إلى ساحة يصول ويجول فيها الإرهابيون”. (د ب أ)