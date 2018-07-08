قائد عسكري أردني: سيطرة قوات النظام السوري على الحدود ستنعكس إيجاباً على البلدين

عمّان: صرّح قائد المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية، العميد الركن خالد المساعيد، بأن سيطرة قوات النظام السوري على معبر نصيب، والشريط الحدودي مع الأردن، تنعكس إيجاباً على البلدين من النواحي الاقتصادية والأمنية.

ونقلت صحيفة “الرأي” الأردنية الأحد عنه القول، إن قرار فتح الحدود مع سوريا سياسي، وأنه إذا تم الاتفاق على ذلك سياسياً ستتبعه الترتيبات الأمنية.

وشدد على أن القوات المسلحة الأردنية “قادرة على ضبط الحدود بنسبة 100% بفضل المهنية والاحترافية العسكرية، والمعدات العسكرية المتطورة في أيدي القوات الأردنية”.

يأتي هذا بينما عاد الهدوء إلى المنطقة الحدودية إثر سيطرة قوات النظام السوري بالتعاون مع الشرطة الروسية على معبر نصيب بين الأردن وسوريا.

وأوضح المساعيد: “بعد سيطرة قوات النظام السوري على الشريط الحدودي مع الأردن ومعبر نصيب، بات عليهم ضبط الحدود من جانبهم، بعدما قامت القوات المسلحة الأردنية بهذه المهمة طيلة فترة سيطرة التنظيمات الإرهابية على الجانب الآخر من الحدود”.

وحول المخاوف من تسلل مسلحين من الجنوب السوري إلى الأردن، قال إن “القوات المسلحة الأردنية قادرة على ضبط الحدود بصورة كاملة”، مشيراً إلى “أنه في ظل عودة سيطرة النظام السوري، فإن العناصر الإرهابية ستقوم بالتسلل نحو الداخل السوري شمالاً أو إلى أي منطقة حدودية”. (د ب أ)