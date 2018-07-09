المرصد السوري : 200 ألف نازح يعودون إلى قراهم في درعا

دمشق: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، بعودة 200 ألف نازح إلى بلداتهم وقراهم في محافظة درعا جنوب سوريا .

وقال المرصد، في بيان صحافي، إن الغالبية الساحقة ممن كان على الحدود السورية – الأردنية عادوا إلى قراهم وبلداتهم التي شهدت عمليات “تعفيش” كبيرة وواسعة نفذتها قوات النظام السوري والمسلحون الموالون لها لممتلكات مواطنين من أثاث وسيارات وماشية وغيرها.

وحسب المرصد، يأتي ذلك فيما يستمر الهدوء الحذر في عموم محافظة درعا منذ الأحد ، عقب قصف عنيف بأكثر من 120 ضربة جوية استهدفت بلدة أم المياذن ومدينة درعا ومحيطهما.

ووفقاً للمرصد، من المرتقب أن تستكمل قوات النظام والمسلحون الموالون لها انتشارها على المناطق الحدودية وصولاً إلى نقاط التماس مع جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش). (د ب أ)