تركي آل الشيخ يصف إدارة الأهلي بـ”العصابة” والنادي يرفع دعوى قضائية -(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

استفاق مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، من سباته العميق، بعد خروج وزير هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ عن النص، في مداخلته الهاتفية مع الكابتن أحمد شوبير، على أحد القنوات الفضائية المصرية مساء أمس الاثنين.

وكان رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على علاقة قوية جدًا بأسطورة النادي الأهلي في حقبة الثمانينات، وتجلى ذلك، من خلال الملايين التي ضخها الثري السعودي على فريق كرة القدم، كما فعل بضم المهاجم الشاب صلاح مُحسن من نادي إنبي مقابل رسوم فلكية تخطت حاجز الـ40 مليون بالعملة المصرية، كأغلى صفقة في تاريخ الدوري المحلي.

وظلت العلاقات وطيدة إلى أن جاءت أزمة المدرب رامون دياز، التي تسببت في إنهاء شهر العسل بين تركي والخطيب، حتى أن جمهور الأهلي لم يهضم الطريقة التي تحدث بها مالك نادي الأهرام على الأهلي، بوصفه أحد الأندية العربية الكبيرة، وهو ما اعتبرته أغلب الجماهير “استخفاف واستهزاء” بناديهم العريق، لتنهار علاقته بكل ما هو أهلاوي.

المُثير للريبة، أن تركي آل الشيخ حاول الأسبوع الماضي فتح صفحة جديدة مع النادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته، وأيضًا من خلال مكالمة هاتفية مع حارس مصر في مونديال إيطاليا 1990، أكد خلالها أنه قرر التنازل عن القضايا التي رفعها على مجلس الإدارة، لمعرفة أين ذهبت ملايينه -260 مليون جنيه-، والأدهى من ذلك، أنه رحب بتمويل أي صفقة يحتاجها الفريق، دون حتى أن يسمع كلمة اعتذار لا من الخطيب أو أي شخص آخر محسوب على الإدارة.

وبدون سابق إنذار، قرر الشيخ رد الصاع صاعين لمحمود الخطيب ومجلس إدارته، بعد رفض مبادرة الصلح، وذلك بتصريحات مُثيرة للجدل، وصف خلالها إدارة النادي “بالعصابة”، بخلاف التهم التي ألصقها بالمُقربين من الخطيب، مثل لاعب النادي السابق زكريا ناصف، الذي قال عنه “ينصب على الناس بالتوقيع على شيكات مزورة”، ليكسر النادي الأهلي حاجز صمته، ببيان نشره الموقع الرسمي، جاء نصه على النحو الأتي ” مجلس إدارة النادي الأهلي قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه التجاوزات التي جاءت في حق النادي ومجلس إدارته عبر وسائل الإعلام”.